النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب": إيران لم تنتصر أبدًا في أي حرب.. لكنها لم تخسر أي مفاوضات

في تغريدة بعد ساعات من مقتل "سليماني"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حسابه على «تويتر»، اليوم الجمعة: «إيران لم تنتصر أبدًا في أي حرب، لكنها لم تخسر أبدًا أي مفاوضات». جاء ذلك بعد ساعات من مقتل قائد لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية دعت مواطنيها إلى مغادرة العراق فورًا. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلنت أن «الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني». وقال البنتاجون إن «سليماني كان منخرطًا بصورة نشطة في تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق والمنطقة. الجنرال سليماني وفيلق القدس مسؤولان عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وجرح الآلاف الآخرين.. الجنرال قاسم سليماني وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع».

وأضاف: «الضربة كانت تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لإيران.. الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم».

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل قاسم سليماني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ترامب": إيران لم تنتصر أبدًا في أي حرب.. لكنها لم تخسر أي مفاوضات
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حسابه على «تويتر»، اليوم الجمعة: «إيران لم تنتصر أبدًا في أي حرب، لكنها لم تخسر أبدًا أي مفاوضات». جاء ذلك بعد ساعات من مقتل قائد لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية دعت مواطنيها إلى مغادرة العراق فورًا. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلنت أن «الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني». وقال البنتاجون إن «سليماني كان منخرطًا بصورة نشطة في تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق والمنطقة. الجنرال سليماني وفيلق القدس مسؤولان عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وجرح الآلاف الآخرين.. الجنرال قاسم سليماني وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع».

وأضاف: «الضربة كانت تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لإيران.. الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم».

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
05:13 PM

"ترامب": إيران لم تنتصر أبدًا في أي حرب.. لكنها لم تخسر أي مفاوضات

في تغريدة بعد ساعات من مقتل "سليماني"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
5,320

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حسابه على «تويتر»، اليوم الجمعة: «إيران لم تنتصر أبدًا في أي حرب، لكنها لم تخسر أبدًا أي مفاوضات». جاء ذلك بعد ساعات من مقتل قائد لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية دعت مواطنيها إلى مغادرة العراق فورًا. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلنت أن «الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني». وقال البنتاجون إن «سليماني كان منخرطًا بصورة نشطة في تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق والمنطقة. الجنرال سليماني وفيلق القدس مسؤولان عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وجرح الآلاف الآخرين.. الجنرال قاسم سليماني وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع».

وأضاف: «الضربة كانت تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لإيران.. الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم».

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة