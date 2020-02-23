أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الأحد)؛ أن تركيا ستغلق حدودها مع إيران كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إليها، بعد أن سجلت إيران 43 حالة إصابة بالمرض. بيّن «قوجة» للصحفيين أنه سيَجري إغلاق جميع الطرق السريعة، وخطوط السكك الحديدية اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم، كما سيجري وقف الرحلات من إيران؛ وفقًا لـ«رويترز». وتوفي ثمانية أشخاص في إيران، وهو أعلى عدد من الوفيات، بسبب فيروس كورونا خارج الصين.

منعًا لـ"كورونا".. تركيا تغلق حدودها مع إيران وتوقف رحلات الطيران صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-23 أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الأحد)؛ أن تركيا ستغلق حدودها مع إيران كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إليها، بعد أن سجلت إيران 43 حالة إصابة بالمرض.



بيّن «قوجة» للصحفيين أنه سيَجري إغلاق جميع الطرق السريعة، وخطوط السكك الحديدية اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم، كما سيجري وقف الرحلات من إيران؛ وفقًا لـ«رويترز».



وتوفي ثمانية أشخاص في إيران، وهو أعلى عدد من الوفيات، بسبب فيروس كورونا خارج الصين.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 06:23 PM

منعًا لـ"كورونا".. تركيا تغلق حدودها مع إيران وتوقف رحلات الطيران عقب تسجيل 43 إصابة في طهران





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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الأحد)؛ أن تركيا ستغلق حدودها مع إيران كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إليها، بعد أن سجلت إيران 43 حالة إصابة بالمرض.



بيّن «قوجة» للصحفيين أنه سيَجري إغلاق جميع الطرق السريعة، وخطوط السكك الحديدية اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم، كما سيجري وقف الرحلات من إيران؛ وفقًا لـ«رويترز».



وتوفي ثمانية أشخاص في إيران، وهو أعلى عدد من الوفيات، بسبب فيروس كورونا خارج الصين.