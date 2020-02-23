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منعًا لـ"كورونا".. تركيا تغلق حدودها مع إيران وتوقف رحلات الطيران

عقب تسجيل 43 إصابة في طهران

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الأحد)؛ أن تركيا ستغلق حدودها مع إيران كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إليها، بعد أن سجلت إيران 43 حالة إصابة بالمرض.

بيّن «قوجة» للصحفيين أنه سيَجري إغلاق جميع الطرق السريعة، وخطوط السكك الحديدية اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم، كما سيجري وقف الرحلات من إيران؛ وفقًا لـ«رويترز».

وتوفي ثمانية أشخاص في إيران، وهو أعلى عدد من الوفيات، بسبب فيروس كورونا خارج الصين.

تركيا فيروس كورونا الجديد

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منعًا لـ"كورونا".. تركيا تغلق حدودها مع إيران وتوقف رحلات الطيران
سبق

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الأحد)؛ أن تركيا ستغلق حدودها مع إيران كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إليها، بعد أن سجلت إيران 43 حالة إصابة بالمرض.

بيّن «قوجة» للصحفيين أنه سيَجري إغلاق جميع الطرق السريعة، وخطوط السكك الحديدية اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم، كما سيجري وقف الرحلات من إيران؛ وفقًا لـ«رويترز».

وتوفي ثمانية أشخاص في إيران، وهو أعلى عدد من الوفيات، بسبب فيروس كورونا خارج الصين.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
06:23 PM

منعًا لـ"كورونا".. تركيا تغلق حدودها مع إيران وتوقف رحلات الطيران

عقب تسجيل 43 إصابة في طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الأحد)؛ أن تركيا ستغلق حدودها مع إيران كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إليها، بعد أن سجلت إيران 43 حالة إصابة بالمرض.

بيّن «قوجة» للصحفيين أنه سيَجري إغلاق جميع الطرق السريعة، وخطوط السكك الحديدية اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم، كما سيجري وقف الرحلات من إيران؛ وفقًا لـ«رويترز».

وتوفي ثمانية أشخاص في إيران، وهو أعلى عدد من الوفيات، بسبب فيروس كورونا خارج الصين.

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