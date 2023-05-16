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نجم النصر نور الدين أمرابط ينوي بناء مسجد في هولندا

ينوي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، بناء مسجد في مدينة أوتريخت في هولندا.

وكشف أمرابط خلال مقطع فيديو، تفاصيل خطته لبناء المسجد، مع إظهار النماذج الأولى للتصاميم.

وقال النجم المغربي: "أنا هنا في هولندا، نحاول أن نبني مسجدًا، وهذه هي النماذج الأولى... ماذا تعتقدون".

وغادر أمرابط السعودية قبل بداية شهر رمضان، باتجاه هولندا حيث تقيم عائلته في أوتريخت، ويبدو أن المسجد سيتم إنشاؤه في هذه المدينة، التي يقضي بها معظم أوقات إجازاته.

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ منتصف مارس الماضي، كإجراء احترازي، في انتظار استئناف المنافسات خلال أغسطس المقبل.

نور الدين أمرابط النصر مسجد هولندا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نجم النصر نور الدين أمرابط ينوي بناء مسجد في هولندا
سبق

ينوي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، بناء مسجد في مدينة أوتريخت في هولندا.

وكشف أمرابط خلال مقطع فيديو، تفاصيل خطته لبناء المسجد، مع إظهار النماذج الأولى للتصاميم.

وقال النجم المغربي: "أنا هنا في هولندا، نحاول أن نبني مسجدًا، وهذه هي النماذج الأولى... ماذا تعتقدون".

وغادر أمرابط السعودية قبل بداية شهر رمضان، باتجاه هولندا حيث تقيم عائلته في أوتريخت، ويبدو أن المسجد سيتم إنشاؤه في هذه المدينة، التي يقضي بها معظم أوقات إجازاته.

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ منتصف مارس الماضي، كإجراء احترازي، في انتظار استئناف المنافسات خلال أغسطس المقبل.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
11:17 PM
اخر تعديل
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
11:36 PM

نجم النصر نور الدين أمرابط ينوي بناء مسجد في هولندا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينوي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، بناء مسجد في مدينة أوتريخت في هولندا.

وكشف أمرابط خلال مقطع فيديو، تفاصيل خطته لبناء المسجد، مع إظهار النماذج الأولى للتصاميم.

وقال النجم المغربي: "أنا هنا في هولندا، نحاول أن نبني مسجدًا، وهذه هي النماذج الأولى... ماذا تعتقدون".

وغادر أمرابط السعودية قبل بداية شهر رمضان، باتجاه هولندا حيث تقيم عائلته في أوتريخت، ويبدو أن المسجد سيتم إنشاؤه في هذه المدينة، التي يقضي بها معظم أوقات إجازاته.

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ منتصف مارس الماضي، كإجراء احترازي، في انتظار استئناف المنافسات خلال أغسطس المقبل.

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