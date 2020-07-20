محافظ صامطة يعزي أسرة الرقيب أول "المدخلي"

قدم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، خالص التعازي والمواساة لأسرة الرقيب أول علي بن هادي مدخلي، أحد منسوبي حرس الحدود بقرية الركوبة شرق المحافظة.



وقال "زعلة" خلال تعزيته لأسرة الفقيد، عبر اتصال هاتفي: إن وفاته أثناء تأدية عمله لهو وسام اعتزاز لأهله وأسرته، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.



فيما أعربت أسرة الفقيد عن شكرهم لمحافظ صامطة على تعازيه ومواساته لهم بما كان له الأثر البالغ في نفوسهم، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء ولا يريه مكروهًا في عزيز.



يذكر أن الرقيب أول توفي نتيجة حادث خلال أدائه مهمة عمله بمركز عثوان بمحافظة الداير بني مالك.