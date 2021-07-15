و قالت الوزارة: استمراراً لجهود ⁧وزارة التعليم⁩ في ترقية منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، بعد الإعلان مؤخراً، عن ترقية أكثر من 12 ألف في عملية ترقيات غير مسبوقة واستكمالاً لتلك الجهود؛ أصدرت الوزارة قراراً بترقية (4737) موظفاً وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين.

أصدرت وزارة التعليم، اليوم، قراراً بترقية (4737) موظفاً وموظفة يعملون على بندي الأجور والمستخدمين.

"التعليم" تصدر أمرًا بترقية أكثر من 4700 موظف على بند الأجور قاسم الخبراني سبق 2021-07-15 أصدرت وزارة التعليم، اليوم، قراراً بترقية (4737) موظفاً وموظفة يعملون على بندي الأجور والمستخدمين. و قالت الوزارة: استمراراً لجهود ⁧وزارة التعليم⁩ في ترقية منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، بعد الإعلان مؤخراً، عن ترقية أكثر من 12 ألف في عملية ترقيات غير مسبوقة واستكمالاً لتلك الجهود؛ أصدرت الوزارة قراراً بترقية (4737) موظفاً وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين. وأوضحت، أن الاستعلام سيكون عبر ⁧#نظام_فارس⁩.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 07:51 PM

"التعليم" تصدر أمرًا بترقية أكثر من 4700 موظف على بند الأجور في ترقية منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية





A A A





48 مشاركة

أصدرت وزارة التعليم، اليوم، قراراً بترقية (4737) موظفاً وموظفة يعملون على بندي الأجور والمستخدمين.

و قالت الوزارة: استمراراً لجهود ⁧وزارة التعليم⁩ في ترقية منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، بعد الإعلان مؤخراً، عن ترقية أكثر من 12 ألف في عملية ترقيات غير مسبوقة واستكمالاً لتلك الجهود؛ أصدرت الوزارة قراراً بترقية (4737) موظفاً وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين.

وأوضحت، أن الاستعلام سيكون عبر ⁧#نظام_فارس⁩.