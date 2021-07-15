"التعليم" تصدر أمرًا بترقية أكثر من 4700 موظف على بند الأجور
في ترقية منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية
أصدرت وزارة التعليم، اليوم، قراراً بترقية (4737) موظفاً وموظفة يعملون على بندي الأجور والمستخدمين.
و قالت الوزارة: استمراراً لجهود وزارة التعليم في ترقية منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، بعد الإعلان مؤخراً، عن ترقية أكثر من 12 ألف في عملية ترقيات غير مسبوقة واستكمالاً لتلك الجهود؛ أصدرت الوزارة قراراً بترقية (4737) موظفاً وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين.
"التعليم" تصدر أمرًا بترقية أكثر من 4700 موظف على بند الأجور
قاسم الخبرانيسبق2021-07-15
أصدرت وزارة التعليم، اليوم، قراراً بترقية (4737) موظفاً وموظفة يعملون على بندي الأجور والمستخدمين.
و قالت الوزارة: استمراراً لجهود وزارة التعليم في ترقية منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، بعد الإعلان مؤخراً، عن ترقية أكثر من 12 ألف في عملية ترقيات غير مسبوقة واستكمالاً لتلك الجهود؛ أصدرت الوزارة قراراً بترقية (4737) موظفاً وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين.
وأوضحت، أن الاستعلام سيكون عبر #نظام_فارس.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
07:51 PM
"التعليم" تصدر أمرًا بترقية أكثر من 4700 موظف على بند الأجور
أصدرت وزارة التعليم، اليوم، قراراً بترقية (4737) موظفاً وموظفة يعملون على بندي الأجور والمستخدمين.
و قالت الوزارة: استمراراً لجهود وزارة التعليم في ترقية منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، بعد الإعلان مؤخراً، عن ترقية أكثر من 12 ألف في عملية ترقيات غير مسبوقة واستكمالاً لتلك الجهود؛ أصدرت الوزارة قراراً بترقية (4737) موظفاً وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين.