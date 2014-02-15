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فوز "حاسبات المؤسس" فرع رابغ بالمراكز الثلاثة الأولى لجوائز مسابقة ملتقى مكة

بحضور "الفيصل" ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز.. وتكريم الطالبات ووكيلة الكلية

‏بارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حصول كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز فرع رابغ على المراكز الثلاثة الأولى لجوائز مسابقة ملتقى مكة الثقافي، حيث تم تكريم الطالبات ووكيلة الكلية الدكتورة علياء العبدلي بحضور "الفيصل"، ورئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

وحصل على المركز الأول:

آسيا اليزيدي

هند الزبالي

رنيم الغانمي

سارة الصاعدي

في مشروع (نظام إدارة ومراقبة النفايات في موسم الحج باستخدام تقنية إنترنت الأشياء)، بإشراف الدكتورة علياء العبدلي.

وفي المركز الثاني

أمجاد المطيري

رهف البلادي

ابتسام البلادي

في مشروع تطبيق مجد

بإشراف وكيلة الكلية التطبيقية الدكتورة أروى مشاط

وفي المركز الثالث

تهاني اليوبي

شهد الغانمي

في مشروع نظام الثلاجة الذكية باستخدام تقنية إنترنت الأشياء

إشراف الدكتورة علياء العبدلي

كما قدمت كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بشطر الطالبات برابغ مبادرة التحول الرقمي من خلال تنفيذ وتصميم موقع محافظة رابغ وأتمتة أعماله الإلكترونية بإشراف الدكتورة علياء العبدلي، وتنفيذ الطالبات لمى المحمدي وغرام البلادي.

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فوز "حاسبات المؤسس" فرع رابغ بالمراكز الثلاثة الأولى لجوائز مسابقة ملتقى مكة
سبق

‏بارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حصول كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز فرع رابغ على المراكز الثلاثة الأولى لجوائز مسابقة ملتقى مكة الثقافي، حيث تم تكريم الطالبات ووكيلة الكلية الدكتورة علياء العبدلي بحضور "الفيصل"، ورئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

وحصل على المركز الأول:

آسيا اليزيدي

هند الزبالي

رنيم الغانمي

سارة الصاعدي

في مشروع (نظام إدارة ومراقبة النفايات في موسم الحج باستخدام تقنية إنترنت الأشياء)، بإشراف الدكتورة علياء العبدلي.

وفي المركز الثاني

أمجاد المطيري

رهف البلادي

ابتسام البلادي

في مشروع تطبيق مجد

بإشراف وكيلة الكلية التطبيقية الدكتورة أروى مشاط

وفي المركز الثالث

تهاني اليوبي

شهد الغانمي

في مشروع نظام الثلاجة الذكية باستخدام تقنية إنترنت الأشياء

إشراف الدكتورة علياء العبدلي

كما قدمت كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بشطر الطالبات برابغ مبادرة التحول الرقمي من خلال تنفيذ وتصميم موقع محافظة رابغ وأتمتة أعماله الإلكترونية بإشراف الدكتورة علياء العبدلي، وتنفيذ الطالبات لمى المحمدي وغرام البلادي.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
11:10 PM

فوز "حاسبات المؤسس" فرع رابغ بالمراكز الثلاثة الأولى لجوائز مسابقة ملتقى مكة

بحضور "الفيصل" ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز.. وتكريم الطالبات ووكيلة الكلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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‏بارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حصول كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز فرع رابغ على المراكز الثلاثة الأولى لجوائز مسابقة ملتقى مكة الثقافي، حيث تم تكريم الطالبات ووكيلة الكلية الدكتورة علياء العبدلي بحضور "الفيصل"، ورئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

وحصل على المركز الأول:

آسيا اليزيدي

هند الزبالي

رنيم الغانمي

سارة الصاعدي

في مشروع (نظام إدارة ومراقبة النفايات في موسم الحج باستخدام تقنية إنترنت الأشياء)، بإشراف الدكتورة علياء العبدلي.

وفي المركز الثاني

أمجاد المطيري

رهف البلادي

ابتسام البلادي

في مشروع تطبيق مجد

بإشراف وكيلة الكلية التطبيقية الدكتورة أروى مشاط

وفي المركز الثالث

تهاني اليوبي

شهد الغانمي

في مشروع نظام الثلاجة الذكية باستخدام تقنية إنترنت الأشياء

إشراف الدكتورة علياء العبدلي

كما قدمت كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بشطر الطالبات برابغ مبادرة التحول الرقمي من خلال تنفيذ وتصميم موقع محافظة رابغ وأتمتة أعماله الإلكترونية بإشراف الدكتورة علياء العبدلي، وتنفيذ الطالبات لمى المحمدي وغرام البلادي.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,982
142 مليون ..

142 مليون ..

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