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البحريتان المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط

في ظل التوتر الشديد مع تركيا

قال الناطق باسم الجيش المصري إن "القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط".
وأوضح أن ذلك يدخل ضمن خطة الجيش لتعزيز التدريب والجاهزية لدى القوات المسلحة المصرية بالتعاون "مع القوات المسلحة للدول الصديقة وتبادل الخبرات مع البحريات العالمية".
وأضاف المتحدث العسكري أن الفرقاطة المصرية "طابا" ونظيرتها الفرنسية "جان بار" (Jean Bart) شاركتا في هذه التدريبات بغرض "دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة".
تأتي التدريبات المصرية الفرنسية المشتركة في ظرف شديد التوتر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بسبب الصراعات الاقتصادية والجيوسياسية بين القوى الإقليمية والدولية في هذه المنطقة التي اكتشفت في مياهها مؤخرًا مصادر للطاقة.

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البحريتان المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط
سبق

قال الناطق باسم الجيش المصري إن "القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط".
وأوضح أن ذلك يدخل ضمن خطة الجيش لتعزيز التدريب والجاهزية لدى القوات المسلحة المصرية بالتعاون "مع القوات المسلحة للدول الصديقة وتبادل الخبرات مع البحريات العالمية".
وأضاف المتحدث العسكري أن الفرقاطة المصرية "طابا" ونظيرتها الفرنسية "جان بار" (Jean Bart) شاركتا في هذه التدريبات بغرض "دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة".
تأتي التدريبات المصرية الفرنسية المشتركة في ظرف شديد التوتر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بسبب الصراعات الاقتصادية والجيوسياسية بين القوى الإقليمية والدولية في هذه المنطقة التي اكتشفت في مياهها مؤخرًا مصادر للطاقة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
05:54 PM

البحريتان المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط

في ظل التوتر الشديد مع تركيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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قال الناطق باسم الجيش المصري إن "القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط".
وأوضح أن ذلك يدخل ضمن خطة الجيش لتعزيز التدريب والجاهزية لدى القوات المسلحة المصرية بالتعاون "مع القوات المسلحة للدول الصديقة وتبادل الخبرات مع البحريات العالمية".
وأضاف المتحدث العسكري أن الفرقاطة المصرية "طابا" ونظيرتها الفرنسية "جان بار" (Jean Bart) شاركتا في هذه التدريبات بغرض "دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة".
تأتي التدريبات المصرية الفرنسية المشتركة في ظرف شديد التوتر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بسبب الصراعات الاقتصادية والجيوسياسية بين القوى الإقليمية والدولية في هذه المنطقة التي اكتشفت في مياهها مؤخرًا مصادر للطاقة.

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