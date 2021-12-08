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فيصل الدوخي: مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" يفتح آفاقاً جديدة

فرصة للالتقاء بصانعي الأفلام العالميين المحترفين

أشاد الممثل فيصل الدوخي بدور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي يهدف إلى اكتشاف الجيل الجديد من المواهب السينمائية السعودية، حيث سيعرض 27 فيلماً طويلاً وقصيراً، تعكس تنوع المجتمع السعودي، واصفاً ذلك بالدعم المعنوي الكبير لصنّاع الفيلم السعودي.

وقال: "هذا الحدث الاستثنائي الأول من نوعه في المملكة يفتح الآفاق الجديدة لأصحاب الشغف الحالمين بأن يكونوا من رواد السينما العالمية، ويحفز الشباب على المشاركة في هذا المجال الذي يُعدّ مرآة للمجتمع بكل ما يحتويه من ثقافة، وعلم، ومعرفة، وعادات، وتقاليد، وغيرها".

وأضاف: "هذه الاستضافة كانت تجربة ممتازة وفريدة في المملكة العربية السعودية، ونطمح لتقديم الأفضل دائماً في السنوات القادمة والتنافسية مع المهرجانات السنيمائية العالمية التي خطفت الأنظار، فبإمكان المملكة أن تدخل المنافسة العربية والإقليمية والدولية أيضاً".

أما عن تجربة الأفلام السعودية في المهرجانات العالمية، قال إن "الاحتكاك بصانعي الأفلام العالميين المحترفين؛ هو خُلاصة الفائدة في هذا المهرجان، ويجب على كل من يعملون في هذا المجال، تعلم التقنيات الجديدة التي تدعم جودة صناعة الأفلام".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيصل الدوخي: مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" يفتح آفاقاً جديدة
سبق

أشاد الممثل فيصل الدوخي بدور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي يهدف إلى اكتشاف الجيل الجديد من المواهب السينمائية السعودية، حيث سيعرض 27 فيلماً طويلاً وقصيراً، تعكس تنوع المجتمع السعودي، واصفاً ذلك بالدعم المعنوي الكبير لصنّاع الفيلم السعودي.

وقال: "هذا الحدث الاستثنائي الأول من نوعه في المملكة يفتح الآفاق الجديدة لأصحاب الشغف الحالمين بأن يكونوا من رواد السينما العالمية، ويحفز الشباب على المشاركة في هذا المجال الذي يُعدّ مرآة للمجتمع بكل ما يحتويه من ثقافة، وعلم، ومعرفة، وعادات، وتقاليد، وغيرها".

وأضاف: "هذه الاستضافة كانت تجربة ممتازة وفريدة في المملكة العربية السعودية، ونطمح لتقديم الأفضل دائماً في السنوات القادمة والتنافسية مع المهرجانات السنيمائية العالمية التي خطفت الأنظار، فبإمكان المملكة أن تدخل المنافسة العربية والإقليمية والدولية أيضاً".

أما عن تجربة الأفلام السعودية في المهرجانات العالمية، قال إن "الاحتكاك بصانعي الأفلام العالميين المحترفين؛ هو خُلاصة الفائدة في هذا المهرجان، ويجب على كل من يعملون في هذا المجال، تعلم التقنيات الجديدة التي تدعم جودة صناعة الأفلام".

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
04:54 PM

فيصل الدوخي: مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" يفتح آفاقاً جديدة

فرصة للالتقاء بصانعي الأفلام العالميين المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الممثل فيصل الدوخي بدور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي يهدف إلى اكتشاف الجيل الجديد من المواهب السينمائية السعودية، حيث سيعرض 27 فيلماً طويلاً وقصيراً، تعكس تنوع المجتمع السعودي، واصفاً ذلك بالدعم المعنوي الكبير لصنّاع الفيلم السعودي.

وقال: "هذا الحدث الاستثنائي الأول من نوعه في المملكة يفتح الآفاق الجديدة لأصحاب الشغف الحالمين بأن يكونوا من رواد السينما العالمية، ويحفز الشباب على المشاركة في هذا المجال الذي يُعدّ مرآة للمجتمع بكل ما يحتويه من ثقافة، وعلم، ومعرفة، وعادات، وتقاليد، وغيرها".

وأضاف: "هذه الاستضافة كانت تجربة ممتازة وفريدة في المملكة العربية السعودية، ونطمح لتقديم الأفضل دائماً في السنوات القادمة والتنافسية مع المهرجانات السنيمائية العالمية التي خطفت الأنظار، فبإمكان المملكة أن تدخل المنافسة العربية والإقليمية والدولية أيضاً".

أما عن تجربة الأفلام السعودية في المهرجانات العالمية، قال إن "الاحتكاك بصانعي الأفلام العالميين المحترفين؛ هو خُلاصة الفائدة في هذا المهرجان، ويجب على كل من يعملون في هذا المجال، تعلم التقنيات الجديدة التي تدعم جودة صناعة الأفلام".

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