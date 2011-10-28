استقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مكتبه اليوم بالديوان، وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين الديوان والوزارة، ومناقشة عدد من الموضوعات، وبحث سبل معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات، والعمل على تذليل المعوقات التي تعترض مسار العمل بين الجهتين. وقد حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وكذلك عدد من المسؤولين بالديوان.

رئيس الديوان العام للمحاسبة يستقبل وزير الصناعة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-28 استقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مكتبه اليوم بالديوان، وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف.



وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين الديوان والوزارة، ومناقشة عدد من الموضوعات، وبحث سبل معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات، والعمل على تذليل المعوقات التي تعترض مسار العمل بين الجهتين.



وقد حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وكذلك عدد من المسؤولين بالديوان.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 03:38 PM

رئيس الديوان العام للمحاسبة يستقبل وزير الصناعة اللقاء شهد بحث تعزيز التعاون ومناقشة عدة موضوعات





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استقبل رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مكتبه اليوم بالديوان، وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف.



وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين الديوان والوزارة، ومناقشة عدد من الموضوعات، وبحث سبل معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات، والعمل على تذليل المعوقات التي تعترض مسار العمل بين الجهتين.



وقد حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وكذلك عدد من المسؤولين بالديوان.