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المواجهات تتصاعد.. قتيل وجرحى جرّاء إطلاق نار في ويسكونسن الأميركية

خلال تظاهرة بعدما أصابت الشرطة المواطن "بليك" ذي الأصل الإفريقي

كشفت تقارير إعلامية بمقتل شخص بالرصاص وإصابة آخرين بجروح، مساء الثلاثاء، في مدينة كينوشا الأميركية حيث اندلعت مواجهات خلال تظاهرة بعد إطلاق الشرطة النار على جايكوب بليك، وهو رجل أميركي من أصل إفريقي، وإصابته بجروح خطرة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت أشخاصا يركضون في شوارع كينوشا في ولاية ويسكنسن مع سماع دوي إطلاق أعيرة نارية، فيما أظهرت مقاطع فيديو جرحى على الأرض.

ووفق "سكاي نيوز" قال الشريف ديفيد بيث من كينوشا، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وقُتل واحد وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وتفجرت أعمال العنف في الوقت الذي سار فيه مئات المتظاهرين لليلة ثالثة غضباً، بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر جايكوب بليك، فيما يطلق عليه النار من مسافة قريبة شرطي أبيض في كينوشا يوم الأحد.

وكان "بليك"، يحاول الصعود إلى سيارته وأطفاله الثلاثة بالداخل عندما أطلق عليه النار.

وكانت في المدينة مجموعة صغيرة واحدة على الأقل من الرجال البيض المدججين بالسلاح ليل الثلاثاء الأربعاء متعهدة حماية الممتلكات.

وتحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن الشرطة تحقق فيما إذا كان إطلاق النار ليل الثلاثاء "ناتجاً عن صراع بين تلك المجموعات المسلحة التي تحرس محطة وقود، ومتظاهرين".

ووقعت اشتباكات بين مجموعة صغيرة من المتظاهرين والشرطة في وقت لاحق الثلاثاء، بعدما أطلق متظاهرون مفرقعات نارية على قوات إنفاذ القانون التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي أصابت إحداها مراسل لوكالة فرانس برس.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو رجلاً جالساً على الأرض ينزف بشدة من جرح نتج عن طلقة نارية في ذراعه، بينما اقتربت منه سيارات القوى الأمينة وفيها شرطيون يدعون المتفرجين إلى التراجع.

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المواجهات تتصاعد.. قتيل وجرحى جرّاء إطلاق نار في ويسكونسن الأميركية
سبق

كشفت تقارير إعلامية بمقتل شخص بالرصاص وإصابة آخرين بجروح، مساء الثلاثاء، في مدينة كينوشا الأميركية حيث اندلعت مواجهات خلال تظاهرة بعد إطلاق الشرطة النار على جايكوب بليك، وهو رجل أميركي من أصل إفريقي، وإصابته بجروح خطرة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت أشخاصا يركضون في شوارع كينوشا في ولاية ويسكنسن مع سماع دوي إطلاق أعيرة نارية، فيما أظهرت مقاطع فيديو جرحى على الأرض.

ووفق "سكاي نيوز" قال الشريف ديفيد بيث من كينوشا، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وقُتل واحد وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وتفجرت أعمال العنف في الوقت الذي سار فيه مئات المتظاهرين لليلة ثالثة غضباً، بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر جايكوب بليك، فيما يطلق عليه النار من مسافة قريبة شرطي أبيض في كينوشا يوم الأحد.

وكان "بليك"، يحاول الصعود إلى سيارته وأطفاله الثلاثة بالداخل عندما أطلق عليه النار.

وكانت في المدينة مجموعة صغيرة واحدة على الأقل من الرجال البيض المدججين بالسلاح ليل الثلاثاء الأربعاء متعهدة حماية الممتلكات.

وتحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن الشرطة تحقق فيما إذا كان إطلاق النار ليل الثلاثاء "ناتجاً عن صراع بين تلك المجموعات المسلحة التي تحرس محطة وقود، ومتظاهرين".

ووقعت اشتباكات بين مجموعة صغيرة من المتظاهرين والشرطة في وقت لاحق الثلاثاء، بعدما أطلق متظاهرون مفرقعات نارية على قوات إنفاذ القانون التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي أصابت إحداها مراسل لوكالة فرانس برس.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو رجلاً جالساً على الأرض ينزف بشدة من جرح نتج عن طلقة نارية في ذراعه، بينما اقتربت منه سيارات القوى الأمينة وفيها شرطيون يدعون المتفرجين إلى التراجع.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
01:50 PM

المواجهات تتصاعد.. قتيل وجرحى جرّاء إطلاق نار في ويسكونسن الأميركية

خلال تظاهرة بعدما أصابت الشرطة المواطن "بليك" ذي الأصل الإفريقي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير إعلامية بمقتل شخص بالرصاص وإصابة آخرين بجروح، مساء الثلاثاء، في مدينة كينوشا الأميركية حيث اندلعت مواجهات خلال تظاهرة بعد إطلاق الشرطة النار على جايكوب بليك، وهو رجل أميركي من أصل إفريقي، وإصابته بجروح خطرة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت أشخاصا يركضون في شوارع كينوشا في ولاية ويسكنسن مع سماع دوي إطلاق أعيرة نارية، فيما أظهرت مقاطع فيديو جرحى على الأرض.

ووفق "سكاي نيوز" قال الشريف ديفيد بيث من كينوشا، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية وقُتل واحد وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

وتفجرت أعمال العنف في الوقت الذي سار فيه مئات المتظاهرين لليلة ثالثة غضباً، بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر جايكوب بليك، فيما يطلق عليه النار من مسافة قريبة شرطي أبيض في كينوشا يوم الأحد.

وكان "بليك"، يحاول الصعود إلى سيارته وأطفاله الثلاثة بالداخل عندما أطلق عليه النار.

وكانت في المدينة مجموعة صغيرة واحدة على الأقل من الرجال البيض المدججين بالسلاح ليل الثلاثاء الأربعاء متعهدة حماية الممتلكات.

وتحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أن الشرطة تحقق فيما إذا كان إطلاق النار ليل الثلاثاء "ناتجاً عن صراع بين تلك المجموعات المسلحة التي تحرس محطة وقود، ومتظاهرين".

ووقعت اشتباكات بين مجموعة صغيرة من المتظاهرين والشرطة في وقت لاحق الثلاثاء، بعدما أطلق متظاهرون مفرقعات نارية على قوات إنفاذ القانون التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي أصابت إحداها مراسل لوكالة فرانس برس.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو رجلاً جالساً على الأرض ينزف بشدة من جرح نتج عن طلقة نارية في ذراعه، بينما اقتربت منه سيارات القوى الأمينة وفيها شرطيون يدعون المتفرجين إلى التراجع.

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