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الأولى خارج آسيا.. وفاة شخص جراء "كورونا" في فرنسا

بعد إعلان إصابة ٥ أشخاص بالفيروس في منطقة سافوا الجبلية

أعلنت فرنسا أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها.

ووفق "الألمانية": تعتبر هذه الحالة، وهي لسائح صيني في فرنسا، أول تسجيل لحالة وفاة في القارة الأوروبية، والأولى خارج قارة آسيا.

وأُصيبت خمس حالات جديدة بفيروس كورونا بعد تعاملهم مع مواطن بريطاني كان في سنغافورة، وتصل بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 11 مريضًا؛ حسبما ذكرت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بوزان.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى أنه تم تشخيص إصابة خمسة أشخاص جدد بفيروس كورونا في منطقة سافوا الجبلية "شرق فرنسا"، بعد تعاملهم مع بريطاني كان في سنغافورة.

وفي تطور هام جديد يتعلّق بفيروس كورونا الذي يؤرّق العالم، أبلغت الصين عن 2661 حالة إصابة جديدة بالفيروس، السبت، في الوقت الذي تصعد فيه الإجراءات لاحتواء تفشي المرض وطمأنة جمهورها القلق.

ويمثل هذا الرقم انخفاضًا كبيرًا عن الأرقام الأعلى في الأيام الأخيرة منذ تطبيق طريقة تشخيص أوسع، بينما ارتفع عدد الوفيات الجديدة بشكل طفيف بنحو 143، ليصل إجمالي عددها في البر الرئيسي للصين إلى 1523.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكّدة في البلاد 66492 حالة، وفقًا للجنة الصحة الوطنية الصينية.

وانتشر مرض "كوفيد- 19"، وهو مرض ناشئ عن شكل جديد من فيروسات كورونا؛ إلى أكثر من 20 دولة منذ ديسمبر، عندما ظهرت أولى الإصابات في وسط الصين، بينما أعلنت مصر، الجمعة، أول إصابة في القارة الأفريقية.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

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الأولى خارج آسيا.. وفاة شخص جراء "كورونا" في فرنسا
سبق

أعلنت فرنسا أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها.

ووفق "الألمانية": تعتبر هذه الحالة، وهي لسائح صيني في فرنسا، أول تسجيل لحالة وفاة في القارة الأوروبية، والأولى خارج قارة آسيا.

وأُصيبت خمس حالات جديدة بفيروس كورونا بعد تعاملهم مع مواطن بريطاني كان في سنغافورة، وتصل بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 11 مريضًا؛ حسبما ذكرت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بوزان.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى أنه تم تشخيص إصابة خمسة أشخاص جدد بفيروس كورونا في منطقة سافوا الجبلية "شرق فرنسا"، بعد تعاملهم مع بريطاني كان في سنغافورة.

وفي تطور هام جديد يتعلّق بفيروس كورونا الذي يؤرّق العالم، أبلغت الصين عن 2661 حالة إصابة جديدة بالفيروس، السبت، في الوقت الذي تصعد فيه الإجراءات لاحتواء تفشي المرض وطمأنة جمهورها القلق.

ويمثل هذا الرقم انخفاضًا كبيرًا عن الأرقام الأعلى في الأيام الأخيرة منذ تطبيق طريقة تشخيص أوسع، بينما ارتفع عدد الوفيات الجديدة بشكل طفيف بنحو 143، ليصل إجمالي عددها في البر الرئيسي للصين إلى 1523.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكّدة في البلاد 66492 حالة، وفقًا للجنة الصحة الوطنية الصينية.

وانتشر مرض "كوفيد- 19"، وهو مرض ناشئ عن شكل جديد من فيروسات كورونا؛ إلى أكثر من 20 دولة منذ ديسمبر، عندما ظهرت أولى الإصابات في وسط الصين، بينما أعلنت مصر، الجمعة، أول إصابة في القارة الأفريقية.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
01:48 PM

الأولى خارج آسيا.. وفاة شخص جراء "كورونا" في فرنسا

بعد إعلان إصابة ٥ أشخاص بالفيروس في منطقة سافوا الجبلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت فرنسا أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها.

ووفق "الألمانية": تعتبر هذه الحالة، وهي لسائح صيني في فرنسا، أول تسجيل لحالة وفاة في القارة الأوروبية، والأولى خارج قارة آسيا.

وأُصيبت خمس حالات جديدة بفيروس كورونا بعد تعاملهم مع مواطن بريطاني كان في سنغافورة، وتصل بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 11 مريضًا؛ حسبما ذكرت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بوزان.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية إلى أنه تم تشخيص إصابة خمسة أشخاص جدد بفيروس كورونا في منطقة سافوا الجبلية "شرق فرنسا"، بعد تعاملهم مع بريطاني كان في سنغافورة.

وفي تطور هام جديد يتعلّق بفيروس كورونا الذي يؤرّق العالم، أبلغت الصين عن 2661 حالة إصابة جديدة بالفيروس، السبت، في الوقت الذي تصعد فيه الإجراءات لاحتواء تفشي المرض وطمأنة جمهورها القلق.

ويمثل هذا الرقم انخفاضًا كبيرًا عن الأرقام الأعلى في الأيام الأخيرة منذ تطبيق طريقة تشخيص أوسع، بينما ارتفع عدد الوفيات الجديدة بشكل طفيف بنحو 143، ليصل إجمالي عددها في البر الرئيسي للصين إلى 1523.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكّدة في البلاد 66492 حالة، وفقًا للجنة الصحة الوطنية الصينية.

وانتشر مرض "كوفيد- 19"، وهو مرض ناشئ عن شكل جديد من فيروسات كورونا؛ إلى أكثر من 20 دولة منذ ديسمبر، عندما ظهرت أولى الإصابات في وسط الصين، بينما أعلنت مصر، الجمعة، أول إصابة في القارة الأفريقية.

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