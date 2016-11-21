"السعيدان" نائبًا مساعدًا لمحافظ التدريب المهنى للكليات التقنية للبنين

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتكليف الدكتور سعد بن عبد العزيز السعيدان، نائبًا مساعدًا للمحافظ للكليات التقنية للبنين.



‏فيما تقدم "السعيدان" بخالص الشكر والتقدير لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإلى قيادات المؤسسة على هذه الثقة الكريمة، سائلاً الله عز وجل أن يكون على قدر المسؤولية التي تكلف بها، في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.