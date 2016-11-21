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"السعيدان" نائبًا مساعدًا لمحافظ التدريب المهنى للكليات التقنية للبنين

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتكليف الدكتور سعد بن عبد العزيز السعيدان، نائبًا مساعدًا للمحافظ للكليات التقنية للبنين.

‏فيما تقدم "السعيدان" بخالص الشكر والتقدير لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإلى قيادات المؤسسة على هذه الثقة الكريمة، سائلاً الله عز وجل أن يكون على قدر المسؤولية التي تكلف بها، في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

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"السعيدان" نائبًا مساعدًا لمحافظ التدريب المهنى للكليات التقنية للبنين
سبق

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتكليف الدكتور سعد بن عبد العزيز السعيدان، نائبًا مساعدًا للمحافظ للكليات التقنية للبنين.

‏فيما تقدم "السعيدان" بخالص الشكر والتقدير لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإلى قيادات المؤسسة على هذه الثقة الكريمة، سائلاً الله عز وجل أن يكون على قدر المسؤولية التي تكلف بها، في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
11:17 PM

"السعيدان" نائبًا مساعدًا لمحافظ التدريب المهنى للكليات التقنية للبنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتكليف الدكتور سعد بن عبد العزيز السعيدان، نائبًا مساعدًا للمحافظ للكليات التقنية للبنين.

‏فيما تقدم "السعيدان" بخالص الشكر والتقدير لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإلى قيادات المؤسسة على هذه الثقة الكريمة، سائلاً الله عز وجل أن يكون على قدر المسؤولية التي تكلف بها، في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

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