أمير الشرقية يرعى "هاكاثون مليون متطوع".. الثلاثاء

يتضمن ورش عمل وجلسات وشراكات لتطوير العمل التطوعي المجتمعي

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الثلاثاء المقبل ملتقى التطوع الأول تحت شعار "هاكاثون مليون متطوع"، وذلك بديوان الإمارة، والذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية وتنفذه وكالة الخدمات (الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية)، بمشاركة الكثير من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، ونخبة من المبرمجين المتميزين بالمجال التقني‪.

ويستمر الملتقى لمدة يومين على مسرح الأمانة بالدمام متضمناً مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية والشراكات المجتمعية، بهدف الارتقاء بالعمل التطوعي وتطوير الكفاءات الوطنية من مطورين ومبرمجين، وكذلك تعزيز الجانب الفكري والإبداعي‪.

ورفع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على رعايته الكريمة للملتقى، مشيداً بما تشهده المملكة من تطور ونجاحات كبيرة بمنظومة الأعمال التطوعية للأفراد والجهات الرسمية، والتي استفاد منها المجتمع بمختلف المجالات الحياتية بدعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وأشار إلى القفزة النوعية التي حققتها المنطقة الشرقية بالعمل التطوعي حتى أصبحت رائدة في هذا المجال نظير ما يوليه ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، من دعم ورعاية لكافة الأعمال والأنشطة التطوعية الخيرية التي يقدمها الأفراد والجهات بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك القطاع الثالث‪.

وأشار المهندس الجبير إلى أن ملتقى التطوع الأول يأتي امتداداً لرؤية المملكة 2030 في المجال الاجتماعي وتحقيقاً لأهدافه في تطوير منظومة العمل التطوعي والوصول لعدد مليون متطوع سنوياً.

وأبان أن الهدف الأساسي للملتقى هذا العام هو تشجيع المجتمع التقني من أفراد وجهات على البرمجة والتصميم لإنتاج تطبيقات تفاعلية تخدم التطوع في مجالات مختلفة وبفترة قصيرة تحت شعار "هاكاثون مليون متطوع"، إضافة للأهداف الأخرى التي تتمثل في الارتقاء بالأعمال التطوعية مع تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز دور المملكة كرائدة بمجال التقنية، وكذلك نشر ثقافة الإبداع الفكري التقني‪.

من جهته، أوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل أن الملتقى تنفذه الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ومشاركة العديد من الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، ويستمر لمدة يومين متضمناً نخبة من ورش العمل والجلسات الحوارية والشراكات المجتمعية التي تهدف جميعها لتطوير العمل التطوعي وتكامل الجهود بين مختلف هذه الجهات.

وأضاف أنه تم إقرار ثلاثة جوائز مالية بإجمالي 60 ألف ريال للتطبيقات التقنية الفائزة بمسابقة "هاكثون مليون متطوع"، والتي يتنافس خلالها مجموعة من المبرمجين والمطورين والمصممين المختصين بالتقنية لتقديم أعمال تخدم التطوع المجتمعي.



