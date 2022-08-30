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مقتل جنديين باكستانيين بنيران متشددين من الجانب الأفغاني للحدود

"الجيش" رد بإنهاء حياة اثنين من المهاجمين

أعلن الجيش الباكستاني مقتل اثنين من جنوده، اليوم (الأحد)؛ في إطلاق نار من جانب متشددين عبر الحدود مع أفغانستان.

وذكر الجيش أنه انتقم لمقتل الجنديين بقتل اثنين أو ثلاثة مهاجمين، وفقاً لـ"رويترز".

والحادث الذي وقع بمقاطعة باجور الباكستانية هو الأول من نوعه منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل جنديين باكستانيين بنيران متشددين من الجانب الأفغاني للحدود
سبق

أعلن الجيش الباكستاني مقتل اثنين من جنوده، اليوم (الأحد)؛ في إطلاق نار من جانب متشددين عبر الحدود مع أفغانستان.

وذكر الجيش أنه انتقم لمقتل الجنديين بقتل اثنين أو ثلاثة مهاجمين، وفقاً لـ"رويترز".

والحادث الذي وقع بمقاطعة باجور الباكستانية هو الأول من نوعه منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
08:18 PM

مقتل جنديين باكستانيين بنيران متشددين من الجانب الأفغاني للحدود

"الجيش" رد بإنهاء حياة اثنين من المهاجمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش الباكستاني مقتل اثنين من جنوده، اليوم (الأحد)؛ في إطلاق نار من جانب متشددين عبر الحدود مع أفغانستان.

وذكر الجيش أنه انتقم لمقتل الجنديين بقتل اثنين أو ثلاثة مهاجمين، وفقاً لـ"رويترز".

والحادث الذي وقع بمقاطعة باجور الباكستانية هو الأول من نوعه منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

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