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بعد "القسام".. أستراليا تعلن تصنيف حركة "حماس" كـ"منظمة إرهابية"

خطوة تضع قيودًا على تمويل الحركة وعقوبات تصل إلى السجن 25 عامًا

بعدما أدرجت سابقًا كتائب القسام التابعة لحماس على قائمتها للإرهاب، أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، تصنيف حركة حماس الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"؛ لتصبح أحدث دولة غربية تُقدِم على هذه الخطوة.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز خلال الإعلان عن تصنيف 8 منظمات "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة".

وسيضع التصنيف -وفق "سكاي نيوز عربية"- قيودًا على تمويل حركة حماس وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عامًا.

وأضافت "أندروز": "من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب؛ بل أيضًا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال".

ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة منذ عام 2007 بعدما استولت حماس على السلطة فيه، وقد صنفت الولايات المتحدة حماس منظمة إرهابية منذ وقت طويل، كما أن قرارًا مماثلًا للاتحاد الأوروبي كان موضع نزاع قضائي طويل في المحاكم أدى في النهاية إلى إعادة حماس لقائمة الإرهاب.

أستراليا حركة حماس

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد "القسام".. أستراليا تعلن تصنيف حركة "حماس" كـ"منظمة إرهابية"
سبق

بعدما أدرجت سابقًا كتائب القسام التابعة لحماس على قائمتها للإرهاب، أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، تصنيف حركة حماس الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"؛ لتصبح أحدث دولة غربية تُقدِم على هذه الخطوة.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز خلال الإعلان عن تصنيف 8 منظمات "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة".

وسيضع التصنيف -وفق "سكاي نيوز عربية"- قيودًا على تمويل حركة حماس وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عامًا.

وأضافت "أندروز": "من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب؛ بل أيضًا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال".

ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة منذ عام 2007 بعدما استولت حماس على السلطة فيه، وقد صنفت الولايات المتحدة حماس منظمة إرهابية منذ وقت طويل، كما أن قرارًا مماثلًا للاتحاد الأوروبي كان موضع نزاع قضائي طويل في المحاكم أدى في النهاية إلى إعادة حماس لقائمة الإرهاب.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
12:23 PM

بعد "القسام".. أستراليا تعلن تصنيف حركة "حماس" كـ"منظمة إرهابية"

خطوة تضع قيودًا على تمويل الحركة وعقوبات تصل إلى السجن 25 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعدما أدرجت سابقًا كتائب القسام التابعة لحماس على قائمتها للإرهاب، أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، تصنيف حركة حماس الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"؛ لتصبح أحدث دولة غربية تُقدِم على هذه الخطوة.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز خلال الإعلان عن تصنيف 8 منظمات "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة".

وسيضع التصنيف -وفق "سكاي نيوز عربية"- قيودًا على تمويل حركة حماس وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عامًا.

وأضافت "أندروز": "من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب؛ بل أيضًا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال".

ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة منذ عام 2007 بعدما استولت حماس على السلطة فيه، وقد صنفت الولايات المتحدة حماس منظمة إرهابية منذ وقت طويل، كما أن قرارًا مماثلًا للاتحاد الأوروبي كان موضع نزاع قضائي طويل في المحاكم أدى في النهاية إلى إعادة حماس لقائمة الإرهاب.

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