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"النقد" توجه البنوك وشركات التمويل إلى قبول الصكوك الإلكترونية

قالت: مع التحقق منها عبر منصة "واثق" أو بوابة وزارة العدل "ناجز"

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك وشركات التمويل إلى قبول الصكوك العقارية الإلكترونية من ملاك العقارات، وعدم مطالبتهم بالأصل للحالات المشمولة بخدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً، مع التحقق منها عبر منصة "واثق" أو بوابة وزارة العدل "ناجز".

وأوضحت مؤسسة النقد في تعميم موجه إلى البنوك وشركات التمويل العاملة في المملكة؛ أن التوجيه أعلاه، جاء إشارة إلى إطلاق وزارة العدل خدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو الموثقين؛ وفقاً للضوابط المشار إليها في شروط وضوابط الخدمة، وكذلك خدمة الصك العقاري الإلكتروني؛ بهدف الاستغناء عن طباعة الصكوك ورقياً، والاكتفاء بحفظ معلوماتها.

مؤسسة النقد السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقد" توجه البنوك وشركات التمويل إلى قبول الصكوك الإلكترونية
سبق

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك وشركات التمويل إلى قبول الصكوك العقارية الإلكترونية من ملاك العقارات، وعدم مطالبتهم بالأصل للحالات المشمولة بخدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً، مع التحقق منها عبر منصة "واثق" أو بوابة وزارة العدل "ناجز".

وأوضحت مؤسسة النقد في تعميم موجه إلى البنوك وشركات التمويل العاملة في المملكة؛ أن التوجيه أعلاه، جاء إشارة إلى إطلاق وزارة العدل خدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو الموثقين؛ وفقاً للضوابط المشار إليها في شروط وضوابط الخدمة، وكذلك خدمة الصك العقاري الإلكتروني؛ بهدف الاستغناء عن طباعة الصكوك ورقياً، والاكتفاء بحفظ معلوماتها.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
02:24 PM

"النقد" توجه البنوك وشركات التمويل إلى قبول الصكوك الإلكترونية

قالت: مع التحقق منها عبر منصة "واثق" أو بوابة وزارة العدل "ناجز"

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
5,776

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك وشركات التمويل إلى قبول الصكوك العقارية الإلكترونية من ملاك العقارات، وعدم مطالبتهم بالأصل للحالات المشمولة بخدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً، مع التحقق منها عبر منصة "واثق" أو بوابة وزارة العدل "ناجز".

وأوضحت مؤسسة النقد في تعميم موجه إلى البنوك وشركات التمويل العاملة في المملكة؛ أن التوجيه أعلاه، جاء إشارة إلى إطلاق وزارة العدل خدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو الموثقين؛ وفقاً للضوابط المشار إليها في شروط وضوابط الخدمة، وكذلك خدمة الصك العقاري الإلكتروني؛ بهدف الاستغناء عن طباعة الصكوك ورقياً، والاكتفاء بحفظ معلوماتها.

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