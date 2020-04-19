النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

سابع أعلى إجمالي بالعالم.. حصيلة إصابات "كورونا" في تركيا ترتفع إلى 86.306

عدد الوفيات يرتفع إلى 2.017

ذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الأحد)، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا، ارتفعت إلى 86306، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا أو الولايات المتحدة.

وبين "قوجه" أن 127 شخصاً لقوا حتفهم من الفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 2017، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن 11976 شخصاً تماثلوا للشفاء حتى الآن وأن تركيا أجرت 35344 فحصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت تركيا أول إصابة بالفيروس في 10 مارس (آذار)، لكنها شهدت صعوداً حاداً في عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ ذلك الحين، ولديها الآن سابع أعلى إجمالي في العالم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
سابع أعلى إجمالي بالعالم.. حصيلة إصابات "كورونا" في تركيا ترتفع إلى 86.306
سبق

ذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الأحد)، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا، ارتفعت إلى 86306، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا أو الولايات المتحدة.

وبين "قوجه" أن 127 شخصاً لقوا حتفهم من الفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 2017، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن 11976 شخصاً تماثلوا للشفاء حتى الآن وأن تركيا أجرت 35344 فحصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت تركيا أول إصابة بالفيروس في 10 مارس (آذار)، لكنها شهدت صعوداً حاداً في عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ ذلك الحين، ولديها الآن سابع أعلى إجمالي في العالم.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:41 PM

سابع أعلى إجمالي بالعالم.. حصيلة إصابات "كورونا" في تركيا ترتفع إلى 86.306

عدد الوفيات يرتفع إلى 2.017

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,903

ذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الأحد)، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا، ارتفعت إلى 86306، وهو أعلى إجمالي لأي دولة خارج أوروبا أو الولايات المتحدة.

وبين "قوجه" أن 127 شخصاً لقوا حتفهم من الفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 2017، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن 11976 شخصاً تماثلوا للشفاء حتى الآن وأن تركيا أجرت 35344 فحصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت تركيا أول إصابة بالفيروس في 10 مارس (آذار)، لكنها شهدت صعوداً حاداً في عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ ذلك الحين، ولديها الآن سابع أعلى إجمالي في العالم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,358
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,777
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,299
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,418

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة