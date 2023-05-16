النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

بعد ملاحقات دولية استمرت 25 عاماً.. فرنسا تعتقل سفاح رواندا

"كابوجا" تخفّى في باريس تحت هوية مزورة

أعلنت وزارة العدل الفرنسية أن السلطات اعتقلت اليوم السبت فيليسيان كابوجا، المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا، في منطقة من العاصمة باريس.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن "كابوجا" (84 عاما) كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضاحية أنيار سور سين قرب باريس، وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاماً.

وأضافت: أفراد الأمن الفرنسيون اعتقلوه في الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش اليوم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد ملاحقات دولية استمرت 25 عاماً.. فرنسا تعتقل سفاح رواندا
سبق

أعلنت وزارة العدل الفرنسية أن السلطات اعتقلت اليوم السبت فيليسيان كابوجا، المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا، في منطقة من العاصمة باريس.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن "كابوجا" (84 عاما) كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضاحية أنيار سور سين قرب باريس، وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاماً.

وأضافت: أفراد الأمن الفرنسيون اعتقلوه في الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش اليوم.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
02:46 PM

بعد ملاحقات دولية استمرت 25 عاماً.. فرنسا تعتقل سفاح رواندا

"كابوجا" تخفّى في باريس تحت هوية مزورة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
5,214

أعلنت وزارة العدل الفرنسية أن السلطات اعتقلت اليوم السبت فيليسيان كابوجا، المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا، في منطقة من العاصمة باريس.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن "كابوجا" (84 عاما) كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضاحية أنيار سور سين قرب باريس، وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاماً.

وأضافت: أفراد الأمن الفرنسيون اعتقلوه في الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش اليوم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,269
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,330
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,499
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,359

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة