وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللاتفي العلاقات الثنائية
خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين اليوم
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللاتفي العلاقات الثنائية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-25
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
02:32 PM
اخر تعديل
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
03:09 PM
وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللاتفي العلاقات الثنائية
خلال اتصال هاتفي جرى بين الجانبين اليوم
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.