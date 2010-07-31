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فلسطين: حالة وفاة و394 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 6.351

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة، و394 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و62 حالة تعافٍ.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.796 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 85 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 6.351 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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فلسطين: حالة وفاة و394 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة، و394 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و62 حالة تعافٍ.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.796 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 85 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 6.351 حالة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
06:41 PM

فلسطين: حالة وفاة و394 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 6.351

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة، و394 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و62 حالة تعافٍ.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.796 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 85 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 6.351 حالة.

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