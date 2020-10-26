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مدته 3 أشهر.. "الحارثي" يجتاز برنامج القيادة في "تجربة المريض"

يهدف إلى تفعيل دورهم لدعم أهداف تحسين جودة الرعاية الصحية

حصل مدير إدارة تجربة المريض بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، مشهور بن عبدالرحمن الحارثي، على شهادة القيادة في تجربة المريض، والمعتمدة من مركز تجربة المريض في وزارة الصحة، خلال حضوره برنامجًا مدة ٣ أشهر.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المعرفة والمهارات والجدارات الأساسية لقيادات تجربة المريض وتفعيل دورهم لدعم أهداف تحسين جودة الرعاية الصحية والتميز في الخدمات.

ويتلقى "الحارثي" التهاني والتبريكات بمناسبة اجتيازه البرنامج من زملاء العمل والأصدقاء والأهل، ألف مبروك وعقبى لكم التفوق في البرامج القادمة.

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مدته 3 أشهر.. "الحارثي" يجتاز برنامج القيادة في "تجربة المريض"
سبق

حصل مدير إدارة تجربة المريض بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، مشهور بن عبدالرحمن الحارثي، على شهادة القيادة في تجربة المريض، والمعتمدة من مركز تجربة المريض في وزارة الصحة، خلال حضوره برنامجًا مدة ٣ أشهر.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المعرفة والمهارات والجدارات الأساسية لقيادات تجربة المريض وتفعيل دورهم لدعم أهداف تحسين جودة الرعاية الصحية والتميز في الخدمات.

ويتلقى "الحارثي" التهاني والتبريكات بمناسبة اجتيازه البرنامج من زملاء العمل والأصدقاء والأهل، ألف مبروك وعقبى لكم التفوق في البرامج القادمة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
12:18 PM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
01:26 PM

مدته 3 أشهر.. "الحارثي" يجتاز برنامج القيادة في "تجربة المريض"

يهدف إلى تفعيل دورهم لدعم أهداف تحسين جودة الرعاية الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حصل مدير إدارة تجربة المريض بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، مشهور بن عبدالرحمن الحارثي، على شهادة القيادة في تجربة المريض، والمعتمدة من مركز تجربة المريض في وزارة الصحة، خلال حضوره برنامجًا مدة ٣ أشهر.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المعرفة والمهارات والجدارات الأساسية لقيادات تجربة المريض وتفعيل دورهم لدعم أهداف تحسين جودة الرعاية الصحية والتميز في الخدمات.

ويتلقى "الحارثي" التهاني والتبريكات بمناسبة اجتيازه البرنامج من زملاء العمل والأصدقاء والأهل، ألف مبروك وعقبى لكم التفوق في البرامج القادمة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,766
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,010
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,101

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