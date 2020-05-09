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دون معرفة الأسباب.. طلاب يفشلون في التسجيل بالاختبار التحصيلي عن بعد ومطالب بالتمديد

مشكلة متكرّرة بعد تغريدة "تقويم التعليم" بتحديث البريد الإلكتروني والتحقق من الهوية

لاقت تغريدة بثتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، تدعو فيها الطلاب والطالبات لتحديث البريد الإلكتروني والتحقق من الهوية في حساباتهم الشخصية بموقع الهيئة؛ ردود أفعال متباينة من قِبل الطلاب حول عدم تمكنهم من التسجيل في الاختبار التحصيلي عن بعد، عبر الموقع المخصص دون معرفة الأسباب.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد خصصت يومين فقط للطلاب والطالبات خريجي الثالث ثانوي؛ لإتمام عملية التقدم للاختبار التحصيلي عن بعد، بحيث يتطلّب من الطلاب والطالبات تحديث البريد الإلكتروني والتحقق من الهوية في الحساب الشخصي لكل طالب بموقع الهيئة.

وقالت الهيئة في التغريدة التي لاقت سيلًا من الانتقادات لدى الطلاب والطالبات: "‏عزيزي الطالب.. عزيزتي الطالبة: تحديث البريد الإلكتروني والتحقق من الهوية في حساب الطالب الشخصي بموقع الهيئة؛ متطلبان رئيسان لإتمام عملية التقدم للاختبار عن بعد.

وخصصت الهيئة أيامًا للطلاب من 8-5-2020م إلى 9-5-2020م، وأخرى للطالبات: من 10-5-2020م إلى 11-5-2020م".

من جانب آخر أبدى عدد من الطلاب استياءهم الشديد من عدم تمكّنهم من التسجيل في الاختبار التحصيلي في موقع قياس، وعدم استطاعتهم رفع الصور والتحديثات التي يتطلبها الموقع، في ظل أن الموعد شارف على الانتهاء؛ حيث ينتهي التسجيل للطلاب اليوم، مطالبين بحل المشكلة التقنية التي تواجههم وتمديد فترة التسجيل؛ لكي يتمكنوا من ضمان تسجيلهم في الاختبار التحصيلي الذي تتطلبه الجامعات والمعاهد.

وعلّق البعض على أن أمر التسجيل صعب للغاية في ظل أنه ينبغي على الطالب تأمين جهاز لاب توب وتأمين كاميرات؛ حتى يضمن التسجيل في الاختبار.

هيئة تقويم التعليم والتدريب الاختبار التحصيلي

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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دون معرفة الأسباب.. طلاب يفشلون في التسجيل بالاختبار التحصيلي عن بعد ومطالب بالتمديد
سبق

لاقت تغريدة بثتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، تدعو فيها الطلاب والطالبات لتحديث البريد الإلكتروني والتحقق من الهوية في حساباتهم الشخصية بموقع الهيئة؛ ردود أفعال متباينة من قِبل الطلاب حول عدم تمكنهم من التسجيل في الاختبار التحصيلي عن بعد، عبر الموقع المخصص دون معرفة الأسباب.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد خصصت يومين فقط للطلاب والطالبات خريجي الثالث ثانوي؛ لإتمام عملية التقدم للاختبار التحصيلي عن بعد، بحيث يتطلّب من الطلاب والطالبات تحديث البريد الإلكتروني والتحقق من الهوية في الحساب الشخصي لكل طالب بموقع الهيئة.

وقالت الهيئة في التغريدة التي لاقت سيلًا من الانتقادات لدى الطلاب والطالبات: "‏عزيزي الطالب.. عزيزتي الطالبة: تحديث البريد الإلكتروني والتحقق من الهوية في حساب الطالب الشخصي بموقع الهيئة؛ متطلبان رئيسان لإتمام عملية التقدم للاختبار عن بعد.

وخصصت الهيئة أيامًا للطلاب من 8-5-2020م إلى 9-5-2020م، وأخرى للطالبات: من 10-5-2020م إلى 11-5-2020م".

من جانب آخر أبدى عدد من الطلاب استياءهم الشديد من عدم تمكّنهم من التسجيل في الاختبار التحصيلي في موقع قياس، وعدم استطاعتهم رفع الصور والتحديثات التي يتطلبها الموقع، في ظل أن الموعد شارف على الانتهاء؛ حيث ينتهي التسجيل للطلاب اليوم، مطالبين بحل المشكلة التقنية التي تواجههم وتمديد فترة التسجيل؛ لكي يتمكنوا من ضمان تسجيلهم في الاختبار التحصيلي الذي تتطلبه الجامعات والمعاهد.

وعلّق البعض على أن أمر التسجيل صعب للغاية في ظل أنه ينبغي على الطالب تأمين جهاز لاب توب وتأمين كاميرات؛ حتى يضمن التسجيل في الاختبار.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
10:31 AM
اخر تعديل
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
01:29 PM

دون معرفة الأسباب.. طلاب يفشلون في التسجيل بالاختبار التحصيلي عن بعد ومطالب بالتمديد

مشكلة متكرّرة بعد تغريدة "تقويم التعليم" بتحديث البريد الإلكتروني والتحقق من الهوية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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لاقت تغريدة بثتها هيئة تقويم التعليم والتدريب، تدعو فيها الطلاب والطالبات لتحديث البريد الإلكتروني والتحقق من الهوية في حساباتهم الشخصية بموقع الهيئة؛ ردود أفعال متباينة من قِبل الطلاب حول عدم تمكنهم من التسجيل في الاختبار التحصيلي عن بعد، عبر الموقع المخصص دون معرفة الأسباب.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد خصصت يومين فقط للطلاب والطالبات خريجي الثالث ثانوي؛ لإتمام عملية التقدم للاختبار التحصيلي عن بعد، بحيث يتطلّب من الطلاب والطالبات تحديث البريد الإلكتروني والتحقق من الهوية في الحساب الشخصي لكل طالب بموقع الهيئة.

وقالت الهيئة في التغريدة التي لاقت سيلًا من الانتقادات لدى الطلاب والطالبات: "‏عزيزي الطالب.. عزيزتي الطالبة: تحديث البريد الإلكتروني والتحقق من الهوية في حساب الطالب الشخصي بموقع الهيئة؛ متطلبان رئيسان لإتمام عملية التقدم للاختبار عن بعد.

وخصصت الهيئة أيامًا للطلاب من 8-5-2020م إلى 9-5-2020م، وأخرى للطالبات: من 10-5-2020م إلى 11-5-2020م".

من جانب آخر أبدى عدد من الطلاب استياءهم الشديد من عدم تمكّنهم من التسجيل في الاختبار التحصيلي في موقع قياس، وعدم استطاعتهم رفع الصور والتحديثات التي يتطلبها الموقع، في ظل أن الموعد شارف على الانتهاء؛ حيث ينتهي التسجيل للطلاب اليوم، مطالبين بحل المشكلة التقنية التي تواجههم وتمديد فترة التسجيل؛ لكي يتمكنوا من ضمان تسجيلهم في الاختبار التحصيلي الذي تتطلبه الجامعات والمعاهد.

وعلّق البعض على أن أمر التسجيل صعب للغاية في ظل أنه ينبغي على الطالب تأمين جهاز لاب توب وتأمين كاميرات؛ حتى يضمن التسجيل في الاختبار.

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