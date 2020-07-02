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جامعة جدة توقع مذكرة تفاهم مع النادي الأهلي

في مجالات التعاون الأكاديمي والتدريب والأبحاث المتخصصة

وقع رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالإله مومنة، اليوم، بمقر الجامعة بالفيصلية، مذكرة تفاهم وشراكة بين جامعة جدة والنادي الأهلي الرياضي، اشتملت على عدد من المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريب والتعاون، وتبادل الخبرات بين الطرفين .

وأوضح عميد كلية علوم الرياضة بجامعة جدة د. أكرم العقبي، أن مذكرة التعاون تأتي تفعيلاً للشراكة القائمة بين جامعة جدة ووزارة الرياضة برعاية وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ودعمه الكبير لإنجاح وتفعيل هذه الشراكة.

وأضاف "العقبي" أن المذكرة تسعى إلى تحقق أهداف الجامعة في تطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع والتعاون في مجال البحث العلمي ورفع الوعي الثقافي والرياضي، والاستفادة من منشآت ومرافق الطرفين، والمشاركة في المنافسات والمحافل الرياضية، وإتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الجامعة للمشاركة في البطولات الداخلية والخارجية، والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، وكذلك العمل على إنشاء كرسي أبحاث متخصص في علوم الرياضة .

رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعة جدة توقع مذكرة تفاهم مع النادي الأهلي
سبق

وقع رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالإله مومنة، اليوم، بمقر الجامعة بالفيصلية، مذكرة تفاهم وشراكة بين جامعة جدة والنادي الأهلي الرياضي، اشتملت على عدد من المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريب والتعاون، وتبادل الخبرات بين الطرفين .

وأوضح عميد كلية علوم الرياضة بجامعة جدة د. أكرم العقبي، أن مذكرة التعاون تأتي تفعيلاً للشراكة القائمة بين جامعة جدة ووزارة الرياضة برعاية وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ودعمه الكبير لإنجاح وتفعيل هذه الشراكة.

وأضاف "العقبي" أن المذكرة تسعى إلى تحقق أهداف الجامعة في تطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع والتعاون في مجال البحث العلمي ورفع الوعي الثقافي والرياضي، والاستفادة من منشآت ومرافق الطرفين، والمشاركة في المنافسات والمحافل الرياضية، وإتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الجامعة للمشاركة في البطولات الداخلية والخارجية، والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، وكذلك العمل على إنشاء كرسي أبحاث متخصص في علوم الرياضة .

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
03:07 PM

جامعة جدة توقع مذكرة تفاهم مع النادي الأهلي

في مجالات التعاون الأكاديمي والتدريب والأبحاث المتخصصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقع رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالإله مومنة، اليوم، بمقر الجامعة بالفيصلية، مذكرة تفاهم وشراكة بين جامعة جدة والنادي الأهلي الرياضي، اشتملت على عدد من المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريب والتعاون، وتبادل الخبرات بين الطرفين .

وأوضح عميد كلية علوم الرياضة بجامعة جدة د. أكرم العقبي، أن مذكرة التعاون تأتي تفعيلاً للشراكة القائمة بين جامعة جدة ووزارة الرياضة برعاية وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ودعمه الكبير لإنجاح وتفعيل هذه الشراكة.

وأضاف "العقبي" أن المذكرة تسعى إلى تحقق أهداف الجامعة في تطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع والتعاون في مجال البحث العلمي ورفع الوعي الثقافي والرياضي، والاستفادة من منشآت ومرافق الطرفين، والمشاركة في المنافسات والمحافل الرياضية، وإتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الجامعة للمشاركة في البطولات الداخلية والخارجية، والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، وكذلك العمل على إنشاء كرسي أبحاث متخصص في علوم الرياضة .

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