التعادل الإيجابي سيد الموقف في مواجهة المنتخب السعودي ونظيره المالي

قبل مواجهة اليمن في تصفيات كأس العالم وآسيا

حسم التعادل الإيجابي هدف لمثله نتيجة المواجهة الودية الأولى للمنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الفرنسي إيرفي رينارد والتي جمعته بنظيره المالي ضمن استعدادات الأخضر لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والتي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

بادر المنتخب السعودي منذ البداية في الوصول إلى مناطق منافسة عبر سلسلة من الفرص التي كانت في أغلب الأحيان ما تنتهي عند الدفاع المالي باستثناء تسديدة سالم الدوسري التي مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة الثانية ورأسية عبدالله الحمدان التي علت قليلاً عن العارضة المالية (35).

على الرغم من الأفضلية النسبية للأخضر إلا أن منتخب مالي نجح في التسجيل عندما قدم أداما تراوري فاصلاً مهاريًا وصل من خلاله على مشارف منطقة الجزاء قبل أن يطلق قذيفة صاروخية عجز عبدالله المعيوف عن التصدي لها لتستقر في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى المنتخب السعودي(38).

حاول المنتخب المالي بعد الهدف امتصاص المد الهجومي السعودي الذي نشط فيه سالم الدوسري الذي كاد يدرك التعادل بعدما توغل داخل منطقة العمليات لكن كرته أنقذها الحارس براعة (41).

دخل المنتخب السعودي الشوط الثاني أكثر إصرارًا على تعديل النتيجة وشكل خطورة على مرمى الضيوف منذ اللحظات الأولى حيث أظهر لاعبوه رغبة واضحة في تسجيل هدف مبكر وهو ما تحقق بعد مرور 7 دقائق على الانطلاقة عن طريق سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء من عبدالله الحمدان.

مال الأداء إلى الهدوء مع مرور الوقت وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل نتيجة انحصار اللعب في منتصف الملعب بسبب فرض الرقابة اللصيقة على مفاتيح اللعب بين الفريقين.

مع اقتراب الوقت الأصلي من نهايته نفذ عبدالله الحمدان جملة فنية انسل من خلالها من الرواق الأيمن لمرمى المالي ليواجه الحارس ويسدد كرة قوية كان لها الحارس بالمرصاد.