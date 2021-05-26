النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مختص لـ"سبق": ارتفاع أعداد المعتمرين ينعكس إيجابيًا على اقتصاديات مكة

دعا إلى ضرورة استفادة شباب وشابات المنطقة بالإعداد لهذه المرحلة

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور راكان موفق أزهر، لـ "سبق" أن مكاسب كثيرة في الجانب الاقتصادي من خلال زيادة أعداد المعتمرين تدريجيًا خلال العشر سنوات المقبلة الأمر الذي يجعل سوق مكة بيئة محفزة بشكل أكبر للاستثمار بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أزهر أن ما يزيد السوق قوة وثقة هو الخطط المرصودة واضحة المعالم في رؤية المملكة الطموحة 2030 في وصول أعداد المعتمرين الى 30 مليون معتمر مما يمنح المستثمرين إمكانية التخطيط ووضع خطط طويلة الأجل للاستفادة من هذا النمو.

وأشار إلى أن انعكاس هذا النمو لا يقتصر على المستثمرين فقط بل في زيادة فرص الاعمال للشباب والشابات السعوديات من خلال التوظيف أو فرص مشاريع صغيرة تتواءم مع هذا التزايد الذي يمكن من خلال دراسة السوق ووضع التوجه من الدخول بكل ثقة والاستفادة من فرص الدعم.

وأكد أزهر، أن الزيادة التدريجية هي مؤشر جيد، وفي نفس الوقت تصاعدي بثبات يمكن مواكبة السوق سنويًا بشكل جيد وبتوقع ويجعل من العملية منظمة أكثر وأفضل.

ودعا إلى ضرورة استفادة شباب وشابات مكة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة من الإعداد لهذه المرحلة المهمة والتي لا تقتصر فقط على إسكان وتغذية بل أيضًا فرص تجارية كثيرة من خلال اختلاف الجنسيات والمتطلبات.

وبحسب إحصائيات وزارة الحج والعمرة قبل دخول موسم رمضان فقد بلغ ارتفاع أعداد المعتمرين 7٪‏ عن العام الماضي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على اقتصاديات مكة خلال موسم رمضان بشكل عام والعمرة بشكل خاص لارتفاع القوة الشرائية خلال هذه الأيام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مختص لـ"سبق": ارتفاع أعداد المعتمرين ينعكس إيجابيًا على اقتصاديات مكة
سبق

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور راكان موفق أزهر، لـ "سبق" أن مكاسب كثيرة في الجانب الاقتصادي من خلال زيادة أعداد المعتمرين تدريجيًا خلال العشر سنوات المقبلة الأمر الذي يجعل سوق مكة بيئة محفزة بشكل أكبر للاستثمار بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أزهر أن ما يزيد السوق قوة وثقة هو الخطط المرصودة واضحة المعالم في رؤية المملكة الطموحة 2030 في وصول أعداد المعتمرين الى 30 مليون معتمر مما يمنح المستثمرين إمكانية التخطيط ووضع خطط طويلة الأجل للاستفادة من هذا النمو.

وأشار إلى أن انعكاس هذا النمو لا يقتصر على المستثمرين فقط بل في زيادة فرص الاعمال للشباب والشابات السعوديات من خلال التوظيف أو فرص مشاريع صغيرة تتواءم مع هذا التزايد الذي يمكن من خلال دراسة السوق ووضع التوجه من الدخول بكل ثقة والاستفادة من فرص الدعم.

وأكد أزهر، أن الزيادة التدريجية هي مؤشر جيد، وفي نفس الوقت تصاعدي بثبات يمكن مواكبة السوق سنويًا بشكل جيد وبتوقع ويجعل من العملية منظمة أكثر وأفضل.

ودعا إلى ضرورة استفادة شباب وشابات مكة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة من الإعداد لهذه المرحلة المهمة والتي لا تقتصر فقط على إسكان وتغذية بل أيضًا فرص تجارية كثيرة من خلال اختلاف الجنسيات والمتطلبات.

وبحسب إحصائيات وزارة الحج والعمرة قبل دخول موسم رمضان فقد بلغ ارتفاع أعداد المعتمرين 7٪‏ عن العام الماضي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على اقتصاديات مكة خلال موسم رمضان بشكل عام والعمرة بشكل خاص لارتفاع القوة الشرائية خلال هذه الأيام.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
04:43 PM

مختص لـ"سبق": ارتفاع أعداد المعتمرين ينعكس إيجابيًا على اقتصاديات مكة

دعا إلى ضرورة استفادة شباب وشابات المنطقة بالإعداد لهذه المرحلة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
10
4,775

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور راكان موفق أزهر، لـ "سبق" أن مكاسب كثيرة في الجانب الاقتصادي من خلال زيادة أعداد المعتمرين تدريجيًا خلال العشر سنوات المقبلة الأمر الذي يجعل سوق مكة بيئة محفزة بشكل أكبر للاستثمار بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أزهر أن ما يزيد السوق قوة وثقة هو الخطط المرصودة واضحة المعالم في رؤية المملكة الطموحة 2030 في وصول أعداد المعتمرين الى 30 مليون معتمر مما يمنح المستثمرين إمكانية التخطيط ووضع خطط طويلة الأجل للاستفادة من هذا النمو.

وأشار إلى أن انعكاس هذا النمو لا يقتصر على المستثمرين فقط بل في زيادة فرص الاعمال للشباب والشابات السعوديات من خلال التوظيف أو فرص مشاريع صغيرة تتواءم مع هذا التزايد الذي يمكن من خلال دراسة السوق ووضع التوجه من الدخول بكل ثقة والاستفادة من فرص الدعم.

وأكد أزهر، أن الزيادة التدريجية هي مؤشر جيد، وفي نفس الوقت تصاعدي بثبات يمكن مواكبة السوق سنويًا بشكل جيد وبتوقع ويجعل من العملية منظمة أكثر وأفضل.

ودعا إلى ضرورة استفادة شباب وشابات مكة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة من الإعداد لهذه المرحلة المهمة والتي لا تقتصر فقط على إسكان وتغذية بل أيضًا فرص تجارية كثيرة من خلال اختلاف الجنسيات والمتطلبات.

وبحسب إحصائيات وزارة الحج والعمرة قبل دخول موسم رمضان فقد بلغ ارتفاع أعداد المعتمرين 7٪‏ عن العام الماضي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على اقتصاديات مكة خلال موسم رمضان بشكل عام والعمرة بشكل خاص لارتفاع القوة الشرائية خلال هذه الأيام.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,895
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,843
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,151
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,465

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة