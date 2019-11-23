النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"خدمة اللغة العربية" يوقع إطار تعاون مع مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو

وقع الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، أ.د. محمود إسماعيل صالح، أمس الجمعة، إطار التعاون المشترك مع مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو ممثلاً بمدير المركز، د. محمد آل الشيخ، وكلية الفلسفة بجامعة سراييفو ممثلةً بعميد الكلية د. محمد جليلوفيتش، بشأن تأسيس معمل تأسيس اللغة العربية في كلية الفلسفة بجامعة سراييفو, على أن يشرف مركز الملك عبدالله على المعمل إشرافاً علمياً ويتولى مركز الملك فهد الإشراف في الشؤون الإدارية ويكون معملاً لغوياً حديثاً ضمن مرافق كلية الفلسفة بغرض تعليم اللغة العربية والأنشطة الهادفة لها.

ويلقي أمين عام المركز محاضرة بعنوان: التقنية في تعليم اللغة العربية بجامعة زينتسا في سراييفو.

وفي الإطار ذاته يطلق المركز مزامنة مع توقيع الإطار كتاب اللغة العربية في البوسنة والهرسك والذي صدر بالتعاون مع مركز الملك فهد الثقافي وحررت الكتاب د. هناء يوسف بمشاركة عدد من المؤلفين المختصين.

وأطلق المركز أيضًا عددًا من إصداراته العلمية المختصة: (التقويم اللغوي في برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها) تحرير د. خالد حسين أبو عمشة، و(دراسات في اللسانيات العرفانية: الذهن واللغة والواقع ) تحرير د. صابر الحباشة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"خدمة اللغة العربية" يوقع إطار تعاون مع مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو
سبق

وقع الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، أ.د. محمود إسماعيل صالح، أمس الجمعة، إطار التعاون المشترك مع مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو ممثلاً بمدير المركز، د. محمد آل الشيخ، وكلية الفلسفة بجامعة سراييفو ممثلةً بعميد الكلية د. محمد جليلوفيتش، بشأن تأسيس معمل تأسيس اللغة العربية في كلية الفلسفة بجامعة سراييفو, على أن يشرف مركز الملك عبدالله على المعمل إشرافاً علمياً ويتولى مركز الملك فهد الإشراف في الشؤون الإدارية ويكون معملاً لغوياً حديثاً ضمن مرافق كلية الفلسفة بغرض تعليم اللغة العربية والأنشطة الهادفة لها.

ويلقي أمين عام المركز محاضرة بعنوان: التقنية في تعليم اللغة العربية بجامعة زينتسا في سراييفو.

وفي الإطار ذاته يطلق المركز مزامنة مع توقيع الإطار كتاب اللغة العربية في البوسنة والهرسك والذي صدر بالتعاون مع مركز الملك فهد الثقافي وحررت الكتاب د. هناء يوسف بمشاركة عدد من المؤلفين المختصين.

وأطلق المركز أيضًا عددًا من إصداراته العلمية المختصة: (التقويم اللغوي في برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها) تحرير د. خالد حسين أبو عمشة، و(دراسات في اللسانيات العرفانية: الذهن واللغة والواقع ) تحرير د. صابر الحباشة.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
04:43 PM

"خدمة اللغة العربية" يوقع إطار تعاون مع مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
61

وقع الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، أ.د. محمود إسماعيل صالح، أمس الجمعة، إطار التعاون المشترك مع مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو ممثلاً بمدير المركز، د. محمد آل الشيخ، وكلية الفلسفة بجامعة سراييفو ممثلةً بعميد الكلية د. محمد جليلوفيتش، بشأن تأسيس معمل تأسيس اللغة العربية في كلية الفلسفة بجامعة سراييفو, على أن يشرف مركز الملك عبدالله على المعمل إشرافاً علمياً ويتولى مركز الملك فهد الإشراف في الشؤون الإدارية ويكون معملاً لغوياً حديثاً ضمن مرافق كلية الفلسفة بغرض تعليم اللغة العربية والأنشطة الهادفة لها.

ويلقي أمين عام المركز محاضرة بعنوان: التقنية في تعليم اللغة العربية بجامعة زينتسا في سراييفو.

وفي الإطار ذاته يطلق المركز مزامنة مع توقيع الإطار كتاب اللغة العربية في البوسنة والهرسك والذي صدر بالتعاون مع مركز الملك فهد الثقافي وحررت الكتاب د. هناء يوسف بمشاركة عدد من المؤلفين المختصين.

وأطلق المركز أيضًا عددًا من إصداراته العلمية المختصة: (التقويم اللغوي في برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها) تحرير د. خالد حسين أبو عمشة، و(دراسات في اللسانيات العرفانية: الذهن واللغة والواقع ) تحرير د. صابر الحباشة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,946
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,577
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,940
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,275

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة