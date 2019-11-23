"خدمة اللغة العربية" يوقع إطار تعاون مع مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو

وقع الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، أ.د. محمود إسماعيل صالح، أمس الجمعة، إطار التعاون المشترك مع مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو ممثلاً بمدير المركز، د. محمد آل الشيخ، وكلية الفلسفة بجامعة سراييفو ممثلةً بعميد الكلية د. محمد جليلوفيتش، بشأن تأسيس معمل تأسيس اللغة العربية في كلية الفلسفة بجامعة سراييفو, على أن يشرف مركز الملك عبدالله على المعمل إشرافاً علمياً ويتولى مركز الملك فهد الإشراف في الشؤون الإدارية ويكون معملاً لغوياً حديثاً ضمن مرافق كلية الفلسفة بغرض تعليم اللغة العربية والأنشطة الهادفة لها.

ويلقي أمين عام المركز محاضرة بعنوان: التقنية في تعليم اللغة العربية بجامعة زينتسا في سراييفو.

وفي الإطار ذاته يطلق المركز مزامنة مع توقيع الإطار كتاب اللغة العربية في البوسنة والهرسك والذي صدر بالتعاون مع مركز الملك فهد الثقافي وحررت الكتاب د. هناء يوسف بمشاركة عدد من المؤلفين المختصين.

وأطلق المركز أيضًا عددًا من إصداراته العلمية المختصة: (التقويم اللغوي في برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها) تحرير د. خالد حسين أبو عمشة، و(دراسات في اللسانيات العرفانية: الذهن واللغة والواقع ) تحرير د. صابر الحباشة.