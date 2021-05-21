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"الداخلية في أسبوع".. فيديو يرصد تفاصيل نجاحات أمنية متلاحقة

كشفت عن رصد 22,442 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو، بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر لكل من "ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند"، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات الأمنية.

وتضمن الفيديو اشتراط التحصين، المعتمد من وزارة الصحة، ابتداءً من الأحد 22 ذي الححة 1442هـ، لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية، واستخدام وسائل النقل العامة، وعودة التعليم حضورياً للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني، واستخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

واستعرض إجمالي ما تمَّ سداده من مديونيات لخدمة "فرجت" حسب إيضاح المديرية العامة للسجون، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، حيث بلغت أكثر من (179) مليون ريال، استفاد منها 1279 من المحكومين، منهم (1232) مواطناً، و (47) مقيماً من مختلف الجنسيات، مشيرة إلى أن الخدمة مستمرة طوال العام، وفي أي وقت.

واستعرض دعوة المديرية العامة للجوازات للمسافرين القادمين من خارج المملكة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها إلى تسجيل اللقاحات الإلكترونية قبل وصولهم من خلال الدخول على الرابط التالي https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home لتسهيل وتسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول

وتضمن الفيديو قيام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحباط محاولة تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة، بميناء جدة الإسلامي، والقبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة جدة ومدينة الرياض وهم ثلاثة متهمين.

ولفت إلى إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي، للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65)، بكلية الملك فهد الأمنية، للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية.

وكشف المقطع إلى قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط 106 مخالفين لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة.

وتضمن الفيديو رصد (22,442) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 27/ 9 وحتى 3/ 10/1442هـ.

وأشار إلى استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (1،596،032) مكالمة خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ عبر رقم الطوارئ (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية في أسبوع".. فيديو يرصد تفاصيل نجاحات أمنية متلاحقة
سبق

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو، بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر لكل من "ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند"، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات الأمنية.

وتضمن الفيديو اشتراط التحصين، المعتمد من وزارة الصحة، ابتداءً من الأحد 22 ذي الححة 1442هـ، لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية، واستخدام وسائل النقل العامة، وعودة التعليم حضورياً للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني، واستخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

واستعرض إجمالي ما تمَّ سداده من مديونيات لخدمة "فرجت" حسب إيضاح المديرية العامة للسجون، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، حيث بلغت أكثر من (179) مليون ريال، استفاد منها 1279 من المحكومين، منهم (1232) مواطناً، و (47) مقيماً من مختلف الجنسيات، مشيرة إلى أن الخدمة مستمرة طوال العام، وفي أي وقت.

واستعرض دعوة المديرية العامة للجوازات للمسافرين القادمين من خارج المملكة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها إلى تسجيل اللقاحات الإلكترونية قبل وصولهم من خلال الدخول على الرابط التالي https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home لتسهيل وتسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول

وتضمن الفيديو قيام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحباط محاولة تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة، بميناء جدة الإسلامي، والقبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة جدة ومدينة الرياض وهم ثلاثة متهمين.

ولفت إلى إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي، للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65)، بكلية الملك فهد الأمنية، للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية.

وكشف المقطع إلى قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط 106 مخالفين لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة.

وتضمن الفيديو رصد (22,442) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 27/ 9 وحتى 3/ 10/1442هـ.

وأشار إلى استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (1،596،032) مكالمة خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ عبر رقم الطوارئ (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
02:33 PM

"الداخلية في أسبوع".. فيديو يرصد تفاصيل نجاحات أمنية متلاحقة

كشفت عن رصد 22,442 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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ذياب الشمري - الرياض
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4,371

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو، بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر لكل من "ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند"، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات الأمنية.

وتضمن الفيديو اشتراط التحصين، المعتمد من وزارة الصحة، ابتداءً من الأحد 22 ذي الححة 1442هـ، لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية، واستخدام وسائل النقل العامة، وعودة التعليم حضورياً للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات ومؤسسة التدريب التقني والمهني، واستخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

واستعرض إجمالي ما تمَّ سداده من مديونيات لخدمة "فرجت" حسب إيضاح المديرية العامة للسجون، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، حيث بلغت أكثر من (179) مليون ريال، استفاد منها 1279 من المحكومين، منهم (1232) مواطناً، و (47) مقيماً من مختلف الجنسيات، مشيرة إلى أن الخدمة مستمرة طوال العام، وفي أي وقت.

واستعرض دعوة المديرية العامة للجوازات للمسافرين القادمين من خارج المملكة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها إلى تسجيل اللقاحات الإلكترونية قبل وصولهم من خلال الدخول على الرابط التالي https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home لتسهيل وتسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول

وتضمن الفيديو قيام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحباط محاولة تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة، بميناء جدة الإسلامي، والقبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة جدة ومدينة الرياض وهم ثلاثة متهمين.

ولفت إلى إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي، للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65)، بكلية الملك فهد الأمنية، للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية.

وكشف المقطع إلى قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط 106 مخالفين لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة.

وتضمن الفيديو رصد (22,442) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 27/ 9 وحتى 3/ 10/1442هـ.

وأشار إلى استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية (1،596،032) مكالمة خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ عبر رقم الطوارئ (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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