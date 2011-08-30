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"جليدان": 88% من أصحاب الأعمال لا يهتمون لآراء عملائهم

أكدت أن التسويق الرقمي من أهم أسباب نجاح المنتجات

أكدت مستشارة الأعمال فاطمة جليدان، ضرورة اهتمام صاحب الأعمال بالتسويق الرقمي الحديث ومتابعة كل مستجداته؛ وذلك لتحقيق أكبر فائدة في الترويج لمنتجاته وخدماته على الفئات المستهدفة التي يحددها، وهذا ما لا يستطيع تحقيقه في التسويق التقليدي.

وقالت "جليدان" خلال لقاء نظمته عن بعد، غرفة الشرقية ممثلة في مركز سيدات الأعمال بالتعاون مع مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، إحدى مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، اليوم بعنوان "التسويق التقليدي والتسويق الرقمي لتحقيق الأهداف المادية للمنشأة": إن "التسويق الرقمي وصل إلى أعلى حدوده خلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا؛ حيث كانت فرصة كبيرة لأصحاب الأعمال في التسويق لمنتجاتهم وابتكار آلية جديدة لكسب العملاء".

وأشارت إلى أن هذا الكم الكبير من التسويق خلال الجائحة سبب إشباعًا لدى المتلقي؛ مما تسبب في تطور صناعة التسويق بحيث انتشرت إعلانات بطريقة مختلفة، من ناحية تصميم الإعلان وآلية اختيار الوقت والفئة المستهدفة والحرص على صناعة محتوى تسويقي مفيد للعميل.

وأرجعت جليدان سبب نجاح معظم الأعمال هي الاهتمام بالتسويق الرقمي من خلال وسائله المختلفة، ويأتي في مقدمتها تصميم واجهة إلكترونية احترافية تتيح المعلومات عن المنتج ووسائل الاتصال، وتستوعب حركة الطلبات والحجز، وأيضاً دفع قيمة المنتجات، مشيرة إلى أن ذلك يحقق مكاسب مختلفة؛ منها التعرف على المنافسين وآلية عملهم ونوعية منتجاتهم التي يجب الاطلاع عليها، ومن خلالها يتم تحسين الخدمات المقدمة لعملائه وفق رغباتهم وتطلعاتهم.

وأبانت "جليدان": أن "التسويق الرقمي يتخلله التعامل مع برامج احترافية توضح نوع العملاء وأعمارهم واهتماماتهم، وأيضاً كيفية وصول العميل له، وكيف سمع عن المنتج، وهذه أمور مهمة لصاحب العمل، ويجب ألا يهملها، وقالت إن هناك صفحات احترافية توفر هذه المعلومات ويجب الاطلاع عليها كاملة حتى تحقق الفائدة القصوى لصاحب العمل"، لافتة إلى إحصائية تشير إلى أن 88 بالمائة من الأشخاص يطلعون على النتائج في الثلاث صفحات الأولى فقط في نتائج محركات البحث؛ الأمر الذي يضعف تواجد صاحب العمل بين المنافسين ويقلص إمكانية اختياره من قبل عملائه والتفاعل معه.

وبينت أن تنوع الأساليب المستخدمة في المحتوى وغيرها من الاستراتيجيات يحفز محرك البحث ويضعك في موقع أفضل فيها ويمنحك تواجداً أكبر، مضيفة: أن "التسويق الرقمي يتيح لك إنشاء حملة تسويقية بناء على رغباتك وأهدافك التي تستطيع أن تحددها؛ كأن تكون الرغبة في زيادة المبيعات أو الزيادة في الحصة السوقية أو زيادة العملاء والمتابعين، أو استيعاب العلامة التجارية وانتشارها".

ولفتت إلى أن جودة المحتوى هي الجزء الأهم في جميع الحملات والاستراتيجيات التسويقية، مشيرة إلى ضرورة تقديم محتوى مفيد للعملاء يساعدهم على حل مشاكلهم؛ كون المحتوى يعد المفتاح الرئيسي لجذب العملاء وزيادة الحركة الداخلية داخل الموقع.

مستشارة الأعمال فاطمة جليدان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جليدان": 88% من أصحاب الأعمال لا يهتمون لآراء عملائهم
سبق

أكدت مستشارة الأعمال فاطمة جليدان، ضرورة اهتمام صاحب الأعمال بالتسويق الرقمي الحديث ومتابعة كل مستجداته؛ وذلك لتحقيق أكبر فائدة في الترويج لمنتجاته وخدماته على الفئات المستهدفة التي يحددها، وهذا ما لا يستطيع تحقيقه في التسويق التقليدي.

وقالت "جليدان" خلال لقاء نظمته عن بعد، غرفة الشرقية ممثلة في مركز سيدات الأعمال بالتعاون مع مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، إحدى مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، اليوم بعنوان "التسويق التقليدي والتسويق الرقمي لتحقيق الأهداف المادية للمنشأة": إن "التسويق الرقمي وصل إلى أعلى حدوده خلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا؛ حيث كانت فرصة كبيرة لأصحاب الأعمال في التسويق لمنتجاتهم وابتكار آلية جديدة لكسب العملاء".

وأشارت إلى أن هذا الكم الكبير من التسويق خلال الجائحة سبب إشباعًا لدى المتلقي؛ مما تسبب في تطور صناعة التسويق بحيث انتشرت إعلانات بطريقة مختلفة، من ناحية تصميم الإعلان وآلية اختيار الوقت والفئة المستهدفة والحرص على صناعة محتوى تسويقي مفيد للعميل.

وأرجعت جليدان سبب نجاح معظم الأعمال هي الاهتمام بالتسويق الرقمي من خلال وسائله المختلفة، ويأتي في مقدمتها تصميم واجهة إلكترونية احترافية تتيح المعلومات عن المنتج ووسائل الاتصال، وتستوعب حركة الطلبات والحجز، وأيضاً دفع قيمة المنتجات، مشيرة إلى أن ذلك يحقق مكاسب مختلفة؛ منها التعرف على المنافسين وآلية عملهم ونوعية منتجاتهم التي يجب الاطلاع عليها، ومن خلالها يتم تحسين الخدمات المقدمة لعملائه وفق رغباتهم وتطلعاتهم.

وأبانت "جليدان": أن "التسويق الرقمي يتخلله التعامل مع برامج احترافية توضح نوع العملاء وأعمارهم واهتماماتهم، وأيضاً كيفية وصول العميل له، وكيف سمع عن المنتج، وهذه أمور مهمة لصاحب العمل، ويجب ألا يهملها، وقالت إن هناك صفحات احترافية توفر هذه المعلومات ويجب الاطلاع عليها كاملة حتى تحقق الفائدة القصوى لصاحب العمل"، لافتة إلى إحصائية تشير إلى أن 88 بالمائة من الأشخاص يطلعون على النتائج في الثلاث صفحات الأولى فقط في نتائج محركات البحث؛ الأمر الذي يضعف تواجد صاحب العمل بين المنافسين ويقلص إمكانية اختياره من قبل عملائه والتفاعل معه.

وبينت أن تنوع الأساليب المستخدمة في المحتوى وغيرها من الاستراتيجيات يحفز محرك البحث ويضعك في موقع أفضل فيها ويمنحك تواجداً أكبر، مضيفة: أن "التسويق الرقمي يتيح لك إنشاء حملة تسويقية بناء على رغباتك وأهدافك التي تستطيع أن تحددها؛ كأن تكون الرغبة في زيادة المبيعات أو الزيادة في الحصة السوقية أو زيادة العملاء والمتابعين، أو استيعاب العلامة التجارية وانتشارها".

ولفتت إلى أن جودة المحتوى هي الجزء الأهم في جميع الحملات والاستراتيجيات التسويقية، مشيرة إلى ضرورة تقديم محتوى مفيد للعملاء يساعدهم على حل مشاكلهم؛ كون المحتوى يعد المفتاح الرئيسي لجذب العملاء وزيادة الحركة الداخلية داخل الموقع.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
07:54 PM

"جليدان": 88% من أصحاب الأعمال لا يهتمون لآراء عملائهم

أكدت أن التسويق الرقمي من أهم أسباب نجاح المنتجات

A A A
حامد العلي - الرياض
2
813

أكدت مستشارة الأعمال فاطمة جليدان، ضرورة اهتمام صاحب الأعمال بالتسويق الرقمي الحديث ومتابعة كل مستجداته؛ وذلك لتحقيق أكبر فائدة في الترويج لمنتجاته وخدماته على الفئات المستهدفة التي يحددها، وهذا ما لا يستطيع تحقيقه في التسويق التقليدي.

وقالت "جليدان" خلال لقاء نظمته عن بعد، غرفة الشرقية ممثلة في مركز سيدات الأعمال بالتعاون مع مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، إحدى مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، اليوم بعنوان "التسويق التقليدي والتسويق الرقمي لتحقيق الأهداف المادية للمنشأة": إن "التسويق الرقمي وصل إلى أعلى حدوده خلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا؛ حيث كانت فرصة كبيرة لأصحاب الأعمال في التسويق لمنتجاتهم وابتكار آلية جديدة لكسب العملاء".

وأشارت إلى أن هذا الكم الكبير من التسويق خلال الجائحة سبب إشباعًا لدى المتلقي؛ مما تسبب في تطور صناعة التسويق بحيث انتشرت إعلانات بطريقة مختلفة، من ناحية تصميم الإعلان وآلية اختيار الوقت والفئة المستهدفة والحرص على صناعة محتوى تسويقي مفيد للعميل.

وأرجعت جليدان سبب نجاح معظم الأعمال هي الاهتمام بالتسويق الرقمي من خلال وسائله المختلفة، ويأتي في مقدمتها تصميم واجهة إلكترونية احترافية تتيح المعلومات عن المنتج ووسائل الاتصال، وتستوعب حركة الطلبات والحجز، وأيضاً دفع قيمة المنتجات، مشيرة إلى أن ذلك يحقق مكاسب مختلفة؛ منها التعرف على المنافسين وآلية عملهم ونوعية منتجاتهم التي يجب الاطلاع عليها، ومن خلالها يتم تحسين الخدمات المقدمة لعملائه وفق رغباتهم وتطلعاتهم.

وأبانت "جليدان": أن "التسويق الرقمي يتخلله التعامل مع برامج احترافية توضح نوع العملاء وأعمارهم واهتماماتهم، وأيضاً كيفية وصول العميل له، وكيف سمع عن المنتج، وهذه أمور مهمة لصاحب العمل، ويجب ألا يهملها، وقالت إن هناك صفحات احترافية توفر هذه المعلومات ويجب الاطلاع عليها كاملة حتى تحقق الفائدة القصوى لصاحب العمل"، لافتة إلى إحصائية تشير إلى أن 88 بالمائة من الأشخاص يطلعون على النتائج في الثلاث صفحات الأولى فقط في نتائج محركات البحث؛ الأمر الذي يضعف تواجد صاحب العمل بين المنافسين ويقلص إمكانية اختياره من قبل عملائه والتفاعل معه.

وبينت أن تنوع الأساليب المستخدمة في المحتوى وغيرها من الاستراتيجيات يحفز محرك البحث ويضعك في موقع أفضل فيها ويمنحك تواجداً أكبر، مضيفة: أن "التسويق الرقمي يتيح لك إنشاء حملة تسويقية بناء على رغباتك وأهدافك التي تستطيع أن تحددها؛ كأن تكون الرغبة في زيادة المبيعات أو الزيادة في الحصة السوقية أو زيادة العملاء والمتابعين، أو استيعاب العلامة التجارية وانتشارها".

ولفتت إلى أن جودة المحتوى هي الجزء الأهم في جميع الحملات والاستراتيجيات التسويقية، مشيرة إلى ضرورة تقديم محتوى مفيد للعملاء يساعدهم على حل مشاكلهم؛ كون المحتوى يعد المفتاح الرئيسي لجذب العملاء وزيادة الحركة الداخلية داخل الموقع.

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