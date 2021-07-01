خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 762 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، عن تسجيل 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 157 ألفًا و723 إصابة؛ وفقًا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء. وأضافت البلاد 3 حالات وفاة أخرى بكورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2021.