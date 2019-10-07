النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الانضباط تغرم "الحائلي" 20 ألف ريال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغريم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد.

وقالت اللجنة في قرارها: "إن العقوبة تأتي بسبب دخول الحائلي إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة أمام التعاون".

وأضافت اللجنة: تم تغريم الحائلي بمبلغ 20 ألف ريال.


لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس الاتحاد أنمار الحائلي الاتحاد التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الانضباط تغرم "الحائلي" 20 ألف ريال
سبق

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغريم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد.

وقالت اللجنة في قرارها: "إن العقوبة تأتي بسبب دخول الحائلي إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة أمام التعاون".

وأضافت اللجنة: تم تغريم الحائلي بمبلغ 20 ألف ريال.


07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
09:00 PM

الانضباط تغرم "الحائلي" 20 ألف ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
976

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغريم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد.

وقالت اللجنة في قرارها: "إن العقوبة تأتي بسبب دخول الحائلي إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة أمام التعاون".

وأضافت اللجنة: تم تغريم الحائلي بمبلغ 20 ألف ريال.


اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,703
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,553
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,612
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,278

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة