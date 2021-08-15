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رئيس "النصر" يكشف عن موقف لاعب الفريق "بيتي مارتينيز"

قال إن لديهم توازنًا بين الاستقطابات وسداد المديونيات

كشف مسلي آل معمر رئيس نادي النصر عن موقف اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، اللاعب المصاب منذ نهاية الموسم الماضي.

وقال آل معمر في تصريحات فضائية إنه في حال طالت مدة غياب اللاعب بسبب الإصابة فسيتم التعاقد مع لاعب بديل وإعارة مارتينيز لناد آخر.

وتحدث آل معمر عن الدعم الذي حصل عليه الفريق، حيث قال كان لدينا توازن بين الاستقطابات وسداد المديونيات التي على النادي .

وأبدت جماهير النصر بالغ سعادتها بالظهور الأول القوي للفريق والفوز على ضمك بأربعة أهداف لهدف، ونجاح كل من تاليسكا وأبو بكر في ظهورهما الأول مع الفريق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس "النصر" يكشف عن موقف لاعب الفريق "بيتي مارتينيز"
سبق

كشف مسلي آل معمر رئيس نادي النصر عن موقف اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، اللاعب المصاب منذ نهاية الموسم الماضي.

وقال آل معمر في تصريحات فضائية إنه في حال طالت مدة غياب اللاعب بسبب الإصابة فسيتم التعاقد مع لاعب بديل وإعارة مارتينيز لناد آخر.

وتحدث آل معمر عن الدعم الذي حصل عليه الفريق، حيث قال كان لدينا توازن بين الاستقطابات وسداد المديونيات التي على النادي .

وأبدت جماهير النصر بالغ سعادتها بالظهور الأول القوي للفريق والفوز على ضمك بأربعة أهداف لهدف، ونجاح كل من تاليسكا وأبو بكر في ظهورهما الأول مع الفريق.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
03:03 PM

رئيس "النصر" يكشف عن موقف لاعب الفريق "بيتي مارتينيز"

قال إن لديهم توازنًا بين الاستقطابات وسداد المديونيات

A A A
محمد السيّد - الرياض
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4,279

كشف مسلي آل معمر رئيس نادي النصر عن موقف اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، اللاعب المصاب منذ نهاية الموسم الماضي.

وقال آل معمر في تصريحات فضائية إنه في حال طالت مدة غياب اللاعب بسبب الإصابة فسيتم التعاقد مع لاعب بديل وإعارة مارتينيز لناد آخر.

وتحدث آل معمر عن الدعم الذي حصل عليه الفريق، حيث قال كان لدينا توازن بين الاستقطابات وسداد المديونيات التي على النادي .

وأبدت جماهير النصر بالغ سعادتها بالظهور الأول القوي للفريق والفوز على ضمك بأربعة أهداف لهدف، ونجاح كل من تاليسكا وأبو بكر في ظهورهما الأول مع الفريق.

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