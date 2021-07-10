تهدّد بـ"عاصفة مغناطيسية".. رياح شمسية تضرب الأرض نهاية الأسبوع

عبارة عن تيارات من الجسيمات المشحونة أو البلازما تنبعث إلى الفضاء

توقّع خبراء أن تضرب رياح شمسية تسافر بسرعة مليون ميل في الساعة كوكبَ الأرض في نهاية هذا الأسبوع.

وحذّر خبراء الأرصاد الجوية في الفضاء من أنّ تيارًا من الجسيمات المشحونة من الشمس في طريقها إلينا، ويمكن أن يؤدي إلى عاصفة مغناطيسية أرضية فوق الكوكب.

ومن المتوقّع أن يصل التيار "عالي السرعة"، "نحو مليون و600 كم في الساعة"، إلى كوكبنا في وقت ما بين الأحد والاثنين "11 إلى 12 يوليو/ تموز"، وانفتح ثقب في الغلاف الجوي للشمس ويطلق تيارًا من الرياح الشمسية في اتجاه الأرض.

وفقًا لموقع "SpaceWeather.com": فقد يؤدي التيار إلى عاصفة شمسية صغيرة في الغلاف المغناطيسي للأرض، وهي منطقة من الفضاء يهيمن عليها المجال المغناطيسي للأرض.

وتعد الرياح الشمسية تياراتٍ من الجسيمات المشحونة أو البلازما التي تنبعث من الشمس إلى الفضاء.

وتقدر وكالة الفضاء الأمريكية أن هذه الرياح أعلى، في المتوسط، سرعات تبلغ نحو مليون ميل في الساعة، ولكن يمكن أن تكون أسرع.

وانطلاقًا من هالة الشمس، الغلاف الجوي الداخلي؛ يمكن للرياح أن تختلط بالمجال المغناطيسي للأرض وتُسبِّب عددًا من الظواهر.

وتشمل التأثيرات الأضعف تأثيرات الشفق القطبي الملونة حول قطبَي الكوكب، الشفق القطبي في الشمال و"أورورا أوستراليس" في الجنوب.



وفي بعض الحالات: يمكن أن تؤدي الرياح القوية إلى حدوث عاصفة مغناطيسية أرضية أو عاصفة شمسية.