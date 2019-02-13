النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الداخلية يوافق على تعيين 8 محافظين جدد في ‫مكة المكرمة

وتكليف وكيل لمحافظة الطائف وأمين لمجلس المنطقة

وافق ‫وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على قرارات بتكليف ثمانية محافظين في منطقة ‫مكة المكرمة وتكليفات في مناصب أخرى.

جاء ذلك بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫خالد الفيصل، بتكليف:

محمد القباع محافظًا لـ"القنفذة"، وعمران الزهراني لـ"الليث"، وفهد القثامي لـ"الجموم"، وعبدالعزيز المفرجي لـ"تربة"، ومحمد آل شيبان لـ"ميسان"، وأحمد عبدالدائم لـ"المويه"، وطراد البركاتي لـ"الكامل"، ورجاء السلمي لـ"بحرة"، وناصر السبيعي وكيلًا لمحافظة الطائف، وخالد البقمي أمينًا لمجلس المنطقة.

وزير الداخلية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الداخلية يوافق على تعيين 8 محافظين جدد في ‫مكة المكرمة
سبق

وافق ‫وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على قرارات بتكليف ثمانية محافظين في منطقة ‫مكة المكرمة وتكليفات في مناصب أخرى.

جاء ذلك بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫خالد الفيصل، بتكليف:

محمد القباع محافظًا لـ"القنفذة"، وعمران الزهراني لـ"الليث"، وفهد القثامي لـ"الجموم"، وعبدالعزيز المفرجي لـ"تربة"، ومحمد آل شيبان لـ"ميسان"، وأحمد عبدالدائم لـ"المويه"، وطراد البركاتي لـ"الكامل"، ورجاء السلمي لـ"بحرة"، وناصر السبيعي وكيلًا لمحافظة الطائف، وخالد البقمي أمينًا لمجلس المنطقة.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
06:24 PM

وزير الداخلية يوافق على تعيين 8 محافظين جدد في ‫مكة المكرمة

وتكليف وكيل لمحافظة الطائف وأمين لمجلس المنطقة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
5
15,354

وافق ‫وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على قرارات بتكليف ثمانية محافظين في منطقة ‫مكة المكرمة وتكليفات في مناصب أخرى.

جاء ذلك بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫خالد الفيصل، بتكليف:

محمد القباع محافظًا لـ"القنفذة"، وعمران الزهراني لـ"الليث"، وفهد القثامي لـ"الجموم"، وعبدالعزيز المفرجي لـ"تربة"، ومحمد آل شيبان لـ"ميسان"، وأحمد عبدالدائم لـ"المويه"، وطراد البركاتي لـ"الكامل"، ورجاء السلمي لـ"بحرة"، وناصر السبيعي وكيلًا لمحافظة الطائف، وخالد البقمي أمينًا لمجلس المنطقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,565
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,484
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,231
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,679

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة