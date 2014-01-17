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النمسا تفرض غرامات على الرافضين للتطعيم ضد "كورونا"

قالت: اعتباراً من منتصف مارس بعد مرحلة انتقالية ستبدأ في فبراير

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر؛ الأحد، إنه سيتم فرض غرامات على أولئك الذين لم يحصلوا على لقاحات مضادة لكوفيد-19، اعتباراً من منتصف مارس، بعد مرحلة انتقالية ستبدأ في فبراير.

ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الزعيم النمساوي للصحفيين، إن مَن ليس لديه استعدادٌ للحصول على تطعيم سيتعرّض لغرامات تصل إلى 3600 يورو (4108 دولارات)، وسيطبّق الأمر على كل البالغين المقيمين بالبلاد؛ عدا وجود استثناءٍ طبي يحول دون ذلك.

وتتم متابعة سياسة النمسا من كثب؛ كنموذج لطموحات مشابهة في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وفرضت إيطاليا أمراً بشأن الحصول على اللقاح لمَن هم في الخمسين فأكثر، وستبدأ اليونان تغريم الكبار الذين لم يحصلوا على جرعاتهم، وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ بالتضييق على الرافضين للتطعيم.

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النمسا تفرض غرامات على الرافضين للتطعيم ضد "كورونا"
سبق

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر؛ الأحد، إنه سيتم فرض غرامات على أولئك الذين لم يحصلوا على لقاحات مضادة لكوفيد-19، اعتباراً من منتصف مارس، بعد مرحلة انتقالية ستبدأ في فبراير.

ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الزعيم النمساوي للصحفيين، إن مَن ليس لديه استعدادٌ للحصول على تطعيم سيتعرّض لغرامات تصل إلى 3600 يورو (4108 دولارات)، وسيطبّق الأمر على كل البالغين المقيمين بالبلاد؛ عدا وجود استثناءٍ طبي يحول دون ذلك.

وتتم متابعة سياسة النمسا من كثب؛ كنموذج لطموحات مشابهة في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وفرضت إيطاليا أمراً بشأن الحصول على اللقاح لمَن هم في الخمسين فأكثر، وستبدأ اليونان تغريم الكبار الذين لم يحصلوا على جرعاتهم، وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ بالتضييق على الرافضين للتطعيم.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
09:06 AM

النمسا تفرض غرامات على الرافضين للتطعيم ضد "كورونا"

قالت: اعتباراً من منتصف مارس بعد مرحلة انتقالية ستبدأ في فبراير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المستشار النمساوي كارل نيهامر؛ الأحد، إنه سيتم فرض غرامات على أولئك الذين لم يحصلوا على لقاحات مضادة لكوفيد-19، اعتباراً من منتصف مارس، بعد مرحلة انتقالية ستبدأ في فبراير.

ووفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الزعيم النمساوي للصحفيين، إن مَن ليس لديه استعدادٌ للحصول على تطعيم سيتعرّض لغرامات تصل إلى 3600 يورو (4108 دولارات)، وسيطبّق الأمر على كل البالغين المقيمين بالبلاد؛ عدا وجود استثناءٍ طبي يحول دون ذلك.

وتتم متابعة سياسة النمسا من كثب؛ كنموذج لطموحات مشابهة في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وفرضت إيطاليا أمراً بشأن الحصول على اللقاح لمَن هم في الخمسين فأكثر، وستبدأ اليونان تغريم الكبار الذين لم يحصلوا على جرعاتهم، وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ بالتضييق على الرافضين للتطعيم.

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