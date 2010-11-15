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برعاية "سبق" إعلامياً.. "لقاء الخميس" يستضيف المصوّر وبطل الدرونز "مبارك الجميلي"

من حفر الباطن.. يروي خلاله تجربته مع التصوير والوظيفة وكيف استطاع الجمع بينهما

يستضيف "لقاء الخميس" للناجحين، خلال جولته حول المملكة واستعراضه قصص الناجحين الملهمة وبعد محطته الأخيرة التي كانت في منطقة الجوف، المصوّر وبطل الدرونز السعودي المحترف والخبير في تطبيقاتها، مبارك الجميلي؛ في محافظة حفر الباطن.

وخلال اللقاء، سيتحدث "الجميلي"؛ عن محطات من حياته الدراسية والعملية أمام شباب حفر الباطن، كما سيروي تجربته مع التصوير والوظيفة وكيف استطاع الجمع بينهما، وكيف أن الوظيفة ليست عائقاً يحول بين الإنسان وتحقيق شغفه وتنمية قدراته فيها ومواهبه، وما الأدوات التي استخدمها لتحقيق هدفه.

وسينطلق اللقاء الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة عصر الخميس في قهوة إنزيم.

يُشار إلى أن "لقاء الخميس" يستضيف أصحاب قصص النجاح الملهمة، برعاية مؤسسة العنود الخيرية "مركز وارف"، وبرعاية إعلامية من "سبق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية "سبق" إعلامياً.. "لقاء الخميس" يستضيف المصوّر وبطل الدرونز "مبارك الجميلي"
سبق

يستضيف "لقاء الخميس" للناجحين، خلال جولته حول المملكة واستعراضه قصص الناجحين الملهمة وبعد محطته الأخيرة التي كانت في منطقة الجوف، المصوّر وبطل الدرونز السعودي المحترف والخبير في تطبيقاتها، مبارك الجميلي؛ في محافظة حفر الباطن.

وخلال اللقاء، سيتحدث "الجميلي"؛ عن محطات من حياته الدراسية والعملية أمام شباب حفر الباطن، كما سيروي تجربته مع التصوير والوظيفة وكيف استطاع الجمع بينهما، وكيف أن الوظيفة ليست عائقاً يحول بين الإنسان وتحقيق شغفه وتنمية قدراته فيها ومواهبه، وما الأدوات التي استخدمها لتحقيق هدفه.

وسينطلق اللقاء الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة عصر الخميس في قهوة إنزيم.

يُشار إلى أن "لقاء الخميس" يستضيف أصحاب قصص النجاح الملهمة، برعاية مؤسسة العنود الخيرية "مركز وارف"، وبرعاية إعلامية من "سبق".

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
12:45 PM

برعاية "سبق" إعلامياً.. "لقاء الخميس" يستضيف المصوّر وبطل الدرونز "مبارك الجميلي"

من حفر الباطن.. يروي خلاله تجربته مع التصوير والوظيفة وكيف استطاع الجمع بينهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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يستضيف "لقاء الخميس" للناجحين، خلال جولته حول المملكة واستعراضه قصص الناجحين الملهمة وبعد محطته الأخيرة التي كانت في منطقة الجوف، المصوّر وبطل الدرونز السعودي المحترف والخبير في تطبيقاتها، مبارك الجميلي؛ في محافظة حفر الباطن.

وخلال اللقاء، سيتحدث "الجميلي"؛ عن محطات من حياته الدراسية والعملية أمام شباب حفر الباطن، كما سيروي تجربته مع التصوير والوظيفة وكيف استطاع الجمع بينهما، وكيف أن الوظيفة ليست عائقاً يحول بين الإنسان وتحقيق شغفه وتنمية قدراته فيها ومواهبه، وما الأدوات التي استخدمها لتحقيق هدفه.

وسينطلق اللقاء الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة عصر الخميس في قهوة إنزيم.

يُشار إلى أن "لقاء الخميس" يستضيف أصحاب قصص النجاح الملهمة، برعاية مؤسسة العنود الخيرية "مركز وارف"، وبرعاية إعلامية من "سبق".

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