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رغم تفشي كورونا.. الاتحاد الإفريقي يرفض تأجيل مسابقاته

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أنه قرر الإبقاء على جميع مسابقاته في مواعيدها، رغم المخاوف التي أثارها فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وذكر كاف في بيان له أن بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان) ستجرى في موعدها بالفترة الممتدة من الرابع إلى 25 أبريل المقبل.

وكشف كاف أن لجنته الطبية ستقوم بزيارة تفتيش إلى الكاميرون يومي 14 و15 مارس الجاري، بهدف تقييم جميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها اللجنة المنظمة المحلية.

كما نوه إلى أنه على اطلاع بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها سلطات بعض الدول الأعضاء، وأنه على تواصل معها لإيجاد الحلول حالة بحالة، قد تصل إلى حد إقامة المباريات دون جمهور.

وأوضح (كاف) أنه يراقب عن كثب تطور فيروس كورونا المستجد في العالم وخاصة في إفريقيا استناداً للتقارير اليومية لمنظمة الصحة العالمية، مؤكداً أنه لا يوجد هناك حتى اليوم أي بلد إفريقي صنف ضمن درجة " الخطر العالي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رغم تفشي كورونا.. الاتحاد الإفريقي يرفض تأجيل مسابقاته
سبق

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أنه قرر الإبقاء على جميع مسابقاته في مواعيدها، رغم المخاوف التي أثارها فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وذكر كاف في بيان له أن بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان) ستجرى في موعدها بالفترة الممتدة من الرابع إلى 25 أبريل المقبل.

وكشف كاف أن لجنته الطبية ستقوم بزيارة تفتيش إلى الكاميرون يومي 14 و15 مارس الجاري، بهدف تقييم جميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها اللجنة المنظمة المحلية.

كما نوه إلى أنه على اطلاع بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها سلطات بعض الدول الأعضاء، وأنه على تواصل معها لإيجاد الحلول حالة بحالة، قد تصل إلى حد إقامة المباريات دون جمهور.

وأوضح (كاف) أنه يراقب عن كثب تطور فيروس كورونا المستجد في العالم وخاصة في إفريقيا استناداً للتقارير اليومية لمنظمة الصحة العالمية، مؤكداً أنه لا يوجد هناك حتى اليوم أي بلد إفريقي صنف ضمن درجة " الخطر العالي".

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:22 AM

رغم تفشي كورونا.. الاتحاد الإفريقي يرفض تأجيل مسابقاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أنه قرر الإبقاء على جميع مسابقاته في مواعيدها، رغم المخاوف التي أثارها فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وذكر كاف في بيان له أن بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان) ستجرى في موعدها بالفترة الممتدة من الرابع إلى 25 أبريل المقبل.

وكشف كاف أن لجنته الطبية ستقوم بزيارة تفتيش إلى الكاميرون يومي 14 و15 مارس الجاري، بهدف تقييم جميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها اللجنة المنظمة المحلية.

كما نوه إلى أنه على اطلاع بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها سلطات بعض الدول الأعضاء، وأنه على تواصل معها لإيجاد الحلول حالة بحالة، قد تصل إلى حد إقامة المباريات دون جمهور.

وأوضح (كاف) أنه يراقب عن كثب تطور فيروس كورونا المستجد في العالم وخاصة في إفريقيا استناداً للتقارير اليومية لمنظمة الصحة العالمية، مؤكداً أنه لا يوجد هناك حتى اليوم أي بلد إفريقي صنف ضمن درجة " الخطر العالي".

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