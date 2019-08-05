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مؤسسة محمد بن فهد تُنهي معاناة طفلة تعاني السمنة منذ 10 أعوام

والدها أعرب عن شكره على التجاوب مع حالة ابنته وإجراء العملية

تمكّن "صندوق شفاء" في مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مؤخرًا، من مساعدة طفلة بالتخلص من معانتها من السمنة المفرطة التي امتدت إلى عشرة أعوام؛ حيث تكفلت المؤسسة بجميع مصاريف العملية وما يترتب عليها لدى أحد المراكز المتخصصة بالمنطقة الشرقية لجراحة البدانة المفرطة.

وقال الاستشاري والمُحاضر في جراحات البدانة الدكتور سلطان التمياط: أجريت عملية التكميم للطفلة التي تعاني من البدانة المفرطة، وقد تكللت العملية بالنجاح، بعد رفض عدة مستشفيات إجراء العملية بسبب عمر الطفلة.

وأضاف: لا يخفى على الكثير تفشي داء البدانة في مجتمعاتنا الخليجية؛ إلا أن الملاحظ مؤخرًا هو زيادة معدل الإصابة به لدى الأطفال، وهذا بسبب النمط المعيشي الذي طرأ على مجتمعاتنا الخليجية، والذي ترسخ في العقد الماضي، والذي يركز به الأطفال على الوجبات السريعة والإفراط في تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة مع عدم ممارسة الرياضة وقلة المجهود البدني.

وشكر الدكتور "التمياط" مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، على مساهماتهم الخيرية في مساعدة للطفلة للتخلص من داء السمنة البغيض.

من جانبه، شكَر والد الطفلة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية التي تكفلت بإجراء العملية بعد رفضها من قِبَل عدة مستشفيات.

وقال: لجأت -بعد الله- إلى مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية التي تجاوبت على الفور مع طلبي بإنقاذ ابنتي من مرض السمنة المفرطة، وجرى إحالة ابنتي إلى إحدى المراكز الصحية بالمنطقة الشرقية، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء العملية التي تكللت بالنجاح.

وأضاف والد الطفلة: يعجر اللسان عن الشكر للأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز صاحب الايادي البيضاء الرجل المعطاء على مواقفه الإنسانية، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يكتب أجره.

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مؤسسة محمد بن فهد تُنهي معاناة طفلة تعاني السمنة منذ 10 أعوام
سبق

تمكّن "صندوق شفاء" في مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مؤخرًا، من مساعدة طفلة بالتخلص من معانتها من السمنة المفرطة التي امتدت إلى عشرة أعوام؛ حيث تكفلت المؤسسة بجميع مصاريف العملية وما يترتب عليها لدى أحد المراكز المتخصصة بالمنطقة الشرقية لجراحة البدانة المفرطة.

وقال الاستشاري والمُحاضر في جراحات البدانة الدكتور سلطان التمياط: أجريت عملية التكميم للطفلة التي تعاني من البدانة المفرطة، وقد تكللت العملية بالنجاح، بعد رفض عدة مستشفيات إجراء العملية بسبب عمر الطفلة.

وأضاف: لا يخفى على الكثير تفشي داء البدانة في مجتمعاتنا الخليجية؛ إلا أن الملاحظ مؤخرًا هو زيادة معدل الإصابة به لدى الأطفال، وهذا بسبب النمط المعيشي الذي طرأ على مجتمعاتنا الخليجية، والذي ترسخ في العقد الماضي، والذي يركز به الأطفال على الوجبات السريعة والإفراط في تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة مع عدم ممارسة الرياضة وقلة المجهود البدني.

وشكر الدكتور "التمياط" مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، على مساهماتهم الخيرية في مساعدة للطفلة للتخلص من داء السمنة البغيض.

من جانبه، شكَر والد الطفلة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية التي تكفلت بإجراء العملية بعد رفضها من قِبَل عدة مستشفيات.

وقال: لجأت -بعد الله- إلى مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية التي تجاوبت على الفور مع طلبي بإنقاذ ابنتي من مرض السمنة المفرطة، وجرى إحالة ابنتي إلى إحدى المراكز الصحية بالمنطقة الشرقية، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء العملية التي تكللت بالنجاح.

وأضاف والد الطفلة: يعجر اللسان عن الشكر للأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز صاحب الايادي البيضاء الرجل المعطاء على مواقفه الإنسانية، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يكتب أجره.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
12:20 PM

مؤسسة محمد بن فهد تُنهي معاناة طفلة تعاني السمنة منذ 10 أعوام

والدها أعرب عن شكره على التجاوب مع حالة ابنته وإجراء العملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّن "صندوق شفاء" في مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مؤخرًا، من مساعدة طفلة بالتخلص من معانتها من السمنة المفرطة التي امتدت إلى عشرة أعوام؛ حيث تكفلت المؤسسة بجميع مصاريف العملية وما يترتب عليها لدى أحد المراكز المتخصصة بالمنطقة الشرقية لجراحة البدانة المفرطة.

وقال الاستشاري والمُحاضر في جراحات البدانة الدكتور سلطان التمياط: أجريت عملية التكميم للطفلة التي تعاني من البدانة المفرطة، وقد تكللت العملية بالنجاح، بعد رفض عدة مستشفيات إجراء العملية بسبب عمر الطفلة.

وأضاف: لا يخفى على الكثير تفشي داء البدانة في مجتمعاتنا الخليجية؛ إلا أن الملاحظ مؤخرًا هو زيادة معدل الإصابة به لدى الأطفال، وهذا بسبب النمط المعيشي الذي طرأ على مجتمعاتنا الخليجية، والذي ترسخ في العقد الماضي، والذي يركز به الأطفال على الوجبات السريعة والإفراط في تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة مع عدم ممارسة الرياضة وقلة المجهود البدني.

وشكر الدكتور "التمياط" مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، على مساهماتهم الخيرية في مساعدة للطفلة للتخلص من داء السمنة البغيض.

من جانبه، شكَر والد الطفلة مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية التي تكفلت بإجراء العملية بعد رفضها من قِبَل عدة مستشفيات.

وقال: لجأت -بعد الله- إلى مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية التي تجاوبت على الفور مع طلبي بإنقاذ ابنتي من مرض السمنة المفرطة، وجرى إحالة ابنتي إلى إحدى المراكز الصحية بالمنطقة الشرقية، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء العملية التي تكللت بالنجاح.

وأضاف والد الطفلة: يعجر اللسان عن الشكر للأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز صاحب الايادي البيضاء الرجل المعطاء على مواقفه الإنسانية، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يكتب أجره.

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