"الصحة" تشدد على لبس الكمامة عند الخروج من المنزل ولكل من لديه أعراض استخدام التقييم الذاتي موعد

تسجيل 461 حالة حرجة.. والإصابات اليوم 37% لمواطنين و63% غير سعوديين

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1881 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد اليوم، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 87142 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 22311 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 461 حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، كما سجلت 1864 حالة تعافٍ جديدة ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 64306 حالات.

وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة التي بلغ عددها 1881 حالة، 37% من الحالات تعود لسعوديين و63% لغير سعوديين، و28% من الحالات للإناث، و72% للذكور، فيما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 11%، والبالغين 85%.

وقالت "الصحة": الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض 668 حالات، وجدة 293 حالة، والدمام 290 حالة، ومكة المكرمة 164 حالة، والجبيل 62 حالة، والهفوف 39 حالة، والمزاحمية 27 حالة، والقطيف 22 حالة، وخليص 21 حالة، والخرج 20 حالة، والمدينة المنورة 19 حالة، وحائل 19 حالة، والطائف 17 حالة، والظهران 14 حالة، ورقائع الجمش 13 حالة، والخبر 11 حالة، ووادي الدواسر 11 حالة، وأبها 10 حالات، وصفوى 10 حالات، وتبوك 9 حالات، ونجران 8 حالات، وبيشة 7 حالات، وعفيف 7 حالات، وحوطة بني تميم 7 حالات، وبريدة 6 حالات، وحفر الباطن 6 حالات، وعرعر 6 حالات، وشرورة 5 حالات، وضرماء 5 حالات، وحريملاء 5 حالات، والمجاردة 4 حالات، ومحايل عسير 4 حالات، ورأس تنورة 4 حالات، وبيش 4 حالات، والكامل 4 حالات، والمجمعة 4 حالات، والرين 4 حالات، والنماص 3 حالات، وخميس مشيط 3 حالات، والخفجي 3 حالات، والبطحاء 3 حالات، وليلى 3 حالات، والسليل 3 حالات، والزلفي 3 حالات، ونمرة حالتان، والسحن حالتان، وبللسمر حالتان، ورجال ألمع حالتان، وجازان حالتان، والخاصرة حالتان، والقويعية حالتان، وحوطة سدير حالتان، ورويضة العرض حالتان، وحالة واحدة في كل من الجفر، والعيون، والقوز، وأحد رفيدة، والبائر، والنعيرية، والغزالة، والشملي، والحرث، والعيدابي، ويدمة، والأرطاوية، والبجادية.

وأضافت: بلغ عدد الوفيات 525 حالة بإضافة 22 حالة في مكة المكرمة، وجدة، والدمام، وتبوك، والسليل، وتتراوح أعمارهم بين 42 و93 وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث بلغت نسبة التعافي 74% ونسبة الوفيات 0.6%.

وأردفت الوزارة: إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد حول العالم بلغت 6193548 حالة وبلغ عدد الحالات التي جرى تعافيها وتشافيها 2656267 حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو 372479 حالة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد جرى إضافة فحوص جديدة بعدد 15854 فحصاً جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 838623 فحصاً.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.