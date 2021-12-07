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"آل سليم" يحرز أول ذهبية سعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال

في إنجاز رياضي جديد

توج لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال منصور آل سليم، بالميدالية الذهبية في وزن 55 كجم لرفعة الخطف في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار والمقامة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وتعتبر ميدالية اللاعب منصور آل سليم هي أول ميدالية ذهبية سعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال "للكبار".

وكانت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال قد وصلت أول أمس للعاصمة الأوزبكية طشقند؛ وذلك للمشاركة في بطولة العالم للكبار التي انطلقت منافساتها اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الـ17 من ديسمبر الحالي.

ويمثل الأخضر في هذه البطولة كل من: منصور آل سليم وسراج آل سليم ونواف المزيدي وعلي الخزعل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"آل سليم" يحرز أول ذهبية سعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال
سبق

توج لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال منصور آل سليم، بالميدالية الذهبية في وزن 55 كجم لرفعة الخطف في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار والمقامة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وتعتبر ميدالية اللاعب منصور آل سليم هي أول ميدالية ذهبية سعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال "للكبار".

وكانت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال قد وصلت أول أمس للعاصمة الأوزبكية طشقند؛ وذلك للمشاركة في بطولة العالم للكبار التي انطلقت منافساتها اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الـ17 من ديسمبر الحالي.

ويمثل الأخضر في هذه البطولة كل من: منصور آل سليم وسراج آل سليم ونواف المزيدي وعلي الخزعل.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
09:40 PM

"آل سليم" يحرز أول ذهبية سعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال

في إنجاز رياضي جديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال منصور آل سليم، بالميدالية الذهبية في وزن 55 كجم لرفعة الخطف في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار والمقامة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وتعتبر ميدالية اللاعب منصور آل سليم هي أول ميدالية ذهبية سعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال "للكبار".

وكانت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال قد وصلت أول أمس للعاصمة الأوزبكية طشقند؛ وذلك للمشاركة في بطولة العالم للكبار التي انطلقت منافساتها اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الـ17 من ديسمبر الحالي.

ويمثل الأخضر في هذه البطولة كل من: منصور آل سليم وسراج آل سليم ونواف المزيدي وعلي الخزعل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,593
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,348
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,360

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