وتسجل فرنسا حالياً خامس أعلى حصيلة وفيات بالفيروس في العالم.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بواقع 19 حالة منذ يوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي إلى 29633.

فرنسا: تسجيل 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 29633 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-21 أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بواقع 19 حالة منذ يوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي إلى 29633. كما ارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093. وتسجل فرنسا حالياً خامس أعلى حصيلة وفيات بالفيروس في العالم.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 08:26 AM

فرنسا: تسجيل 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 29633 خامس أعلى حصيلة وفيات بالفيروس في العالم





A A A





0 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بواقع 19 حالة منذ يوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي إلى 29633.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس 641 حالة ليبلغ الإجمالي 160093.

وتسجل فرنسا حالياً خامس أعلى حصيلة وفيات بالفيروس في العالم.