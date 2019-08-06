النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قيمتها مليون ريال.. "إمارة الحدود الشمالية" تنظم مؤتمرًا صحفيًّا لجائزة "كفو"

تستهدف تحفيز الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي

نظّمت إمارة منطقة الحدود الشمالية اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا حول رؤية ومراحل تنفيذ جائزة "كفو" تحت رعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بإحدى قاعات الاحتفالات بمدينة عرعر، بحضور مديري الإدارات الحكومية والإعلاميين والمهتمين.

وأكدت الأمينة العامة لجائرة "كفو" الدكتورة "تامرا الرماح"، أن قيمة الجائزة الإجمالية مليون ريال، توزع على كافة فروعها، وتستهدف تحفيز الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي، وأفراد المجتمع بكافة أعمارهم؛ مشيرة إلى تخصيص موقع إلكتروني للجائزة للتعريف بكافة تفاصيل آليات الترشح لأي من فروع الجائزة، وتلقي الاستفسارات والإجابة عليها.

وأوضح مستشار أمير منطقة الحدود الشمالية للحوكمة الدكتور عامر الحسيني، أن العمل في لجان الجائزة سينطلق بعد عيد الأضحى المبارك للعام الحالي؛ حيث تمت دراسة معايير التقييم لكل فرع بالجائزة، وفقًا لمعايير الجوائز المحلية والعالمية لتكون أنموذجًا يُحتذى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قيمتها مليون ريال.. "إمارة الحدود الشمالية" تنظم مؤتمرًا صحفيًّا لجائزة "كفو"
سبق

نظّمت إمارة منطقة الحدود الشمالية اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا حول رؤية ومراحل تنفيذ جائزة "كفو" تحت رعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بإحدى قاعات الاحتفالات بمدينة عرعر، بحضور مديري الإدارات الحكومية والإعلاميين والمهتمين.

وأكدت الأمينة العامة لجائرة "كفو" الدكتورة "تامرا الرماح"، أن قيمة الجائزة الإجمالية مليون ريال، توزع على كافة فروعها، وتستهدف تحفيز الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي، وأفراد المجتمع بكافة أعمارهم؛ مشيرة إلى تخصيص موقع إلكتروني للجائزة للتعريف بكافة تفاصيل آليات الترشح لأي من فروع الجائزة، وتلقي الاستفسارات والإجابة عليها.

وأوضح مستشار أمير منطقة الحدود الشمالية للحوكمة الدكتور عامر الحسيني، أن العمل في لجان الجائزة سينطلق بعد عيد الأضحى المبارك للعام الحالي؛ حيث تمت دراسة معايير التقييم لكل فرع بالجائزة، وفقًا لمعايير الجوائز المحلية والعالمية لتكون أنموذجًا يُحتذى.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
02:15 PM

قيمتها مليون ريال.. "إمارة الحدود الشمالية" تنظم مؤتمرًا صحفيًّا لجائزة "كفو"

تستهدف تحفيز الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
0
293

نظّمت إمارة منطقة الحدود الشمالية اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا حول رؤية ومراحل تنفيذ جائزة "كفو" تحت رعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بإحدى قاعات الاحتفالات بمدينة عرعر، بحضور مديري الإدارات الحكومية والإعلاميين والمهتمين.

وأكدت الأمينة العامة لجائرة "كفو" الدكتورة "تامرا الرماح"، أن قيمة الجائزة الإجمالية مليون ريال، توزع على كافة فروعها، وتستهدف تحفيز الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي، وأفراد المجتمع بكافة أعمارهم؛ مشيرة إلى تخصيص موقع إلكتروني للجائزة للتعريف بكافة تفاصيل آليات الترشح لأي من فروع الجائزة، وتلقي الاستفسارات والإجابة عليها.

وأوضح مستشار أمير منطقة الحدود الشمالية للحوكمة الدكتور عامر الحسيني، أن العمل في لجان الجائزة سينطلق بعد عيد الأضحى المبارك للعام الحالي؛ حيث تمت دراسة معايير التقييم لكل فرع بالجائزة، وفقًا لمعايير الجوائز المحلية والعالمية لتكون أنموذجًا يُحتذى.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,422
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,541
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,575
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,629

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة