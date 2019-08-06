قيمتها مليون ريال.. "إمارة الحدود الشمالية" تنظم مؤتمرًا صحفيًّا لجائزة "كفو"

تستهدف تحفيز الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي

نظّمت إمارة منطقة الحدود الشمالية اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا حول رؤية ومراحل تنفيذ جائزة "كفو" تحت رعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بإحدى قاعات الاحتفالات بمدينة عرعر، بحضور مديري الإدارات الحكومية والإعلاميين والمهتمين.

وأكدت الأمينة العامة لجائرة "كفو" الدكتورة "تامرا الرماح"، أن قيمة الجائزة الإجمالية مليون ريال، توزع على كافة فروعها، وتستهدف تحفيز الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي، وأفراد المجتمع بكافة أعمارهم؛ مشيرة إلى تخصيص موقع إلكتروني للجائزة للتعريف بكافة تفاصيل آليات الترشح لأي من فروع الجائزة، وتلقي الاستفسارات والإجابة عليها.

وأوضح مستشار أمير منطقة الحدود الشمالية للحوكمة الدكتور عامر الحسيني، أن العمل في لجان الجائزة سينطلق بعد عيد الأضحى المبارك للعام الحالي؛ حيث تمت دراسة معايير التقييم لكل فرع بالجائزة، وفقًا لمعايير الجوائز المحلية والعالمية لتكون أنموذجًا يُحتذى.