هذه تفاصيل تطبيق التباعد بين المصلين بالمسجد الحرام خلال أداء الفروض والتراويح

ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الرئاسة العامة لمواجهة كورونا

تقوم إدارتيْ الأمن والممرات بالمسجد الحرام، بتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين في كافة المصليات الداخلية بالحرم المكي الشريف وذلك خلال أداء جميع الفروض.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ قد طبقت التباعد بين المصلين في المسجد الحرام وذلك للتصدي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود فايز الحارثي إن الإدارة تقوم بتنظيم المصلين داخل مصليات محددة وذلك بعد تعقيمها وتطهيرها من قبل وكالة الشؤون الفنية والخدمية حيث يقوم موظفو إدارة الأمن بتطبيق إجراءات التباعد بين المصلين، وإغلاق المصلى بعد وصول المصلين إلى عددٍ محدد.

فيما أوضح مدير إدارة الممرات ناصر حمزي بأن أعمال إدارته قائمة على توجيه المصلين إلى المصليات بالتعاون مع رجال الأمن مع الحرص والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن الرئاسة اتخذت مؤخراً عدداً من الإجراءات الوقائية أبرزها قياس درجات الحرارة أثناء الدخول، للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة والعاملين؛ للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.