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تعقيم ورفع نفايات.. 6 مخالفات احترازات وتكدس بأسواق ومحال بالشرقية

489 جولة رقابية.. و"الأمانة" تدعو إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 489 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية في الدمام، أسفرت عن ضبط 3 مخالفات بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية و3 مخالفات تكدس في المحال التجارية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم 740 موقعاً باستخدام 149528 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 457 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7465 طنّاً من النفايات وإزالة 4086 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9351 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية، أن الحَمَلات الرقابية وأعمال التعقيم والتطهير للمواقع تأتي ضمن الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد بهدف حماية المواطنين والمقيمين كافة.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات (940) أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعقيم ورفع نفايات.. 6 مخالفات احترازات وتكدس بأسواق ومحال بالشرقية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 489 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية في الدمام، أسفرت عن ضبط 3 مخالفات بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية و3 مخالفات تكدس في المحال التجارية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم 740 موقعاً باستخدام 149528 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 457 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7465 طنّاً من النفايات وإزالة 4086 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9351 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية، أن الحَمَلات الرقابية وأعمال التعقيم والتطهير للمواقع تأتي ضمن الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد بهدف حماية المواطنين والمقيمين كافة.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات (940) أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
12:58 PM

تعقيم ورفع نفايات.. 6 مخالفات احترازات وتكدس بأسواق ومحال بالشرقية

489 جولة رقابية.. و"الأمانة" تدعو إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 489 جولة رقابية استهدفت الأسواق والمراكز التجارية في الدمام، أسفرت عن ضبط 3 مخالفات بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية و3 مخالفات تكدس في المحال التجارية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم 740 موقعاً باستخدام 149528 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 457 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7465 طنّاً من النفايات وإزالة 4086 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9351 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية، أن الحَمَلات الرقابية وأعمال التعقيم والتطهير للمواقع تأتي ضمن الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد بهدف حماية المواطنين والمقيمين كافة.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات (940) أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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