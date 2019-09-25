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شاهد من نيويورك .. الرئيس الفرنسي يهين أمير قطر

لقطة محرجة كانت في مبنى الأمم المتحدة

تداول مغرِّدون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مصافحة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد؛ جالساً ويضع قدماً على قدم، بشكل يعكس مدى استخفافه بتميم، وعدم تقديره واحترامه، وهو ما اعتبره مغرِّدون "مخالفاً للبروتوكول".

جاءت الواقعة على هامش جلسات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وكان ناقل هذا الحدث هي قناة الجزيرة القطرية التي سارعت بتغيير الكاميرا لحدث آخر لتدارك الموقف المحرج الذي تعرّض له أمير قطر.

وقال أحد المغرِّدين بـ "تويتر": إن "الرئيس الفرنسي ماكرون؛ يهين تميم؛ أمير قطر، ويتعامل بكل استهزاء واستحقار عند السلام عليه.. الله يزيدك ذلاً وهواناً يا تميم اليوم وكل يوم" .

وعلّق مغرِّد آخر قائلاً: "الرئيس الفرنسي ماكرون؛ يمد يديه وهو جالس على الكرسي في أثناء مصافحة الشيخ تميم بن حمد؛ أمير قطر، دون مراعاة لبروتوكول مصافحة رئيس دولة".

وكتب آخر: "مَن يهن يسهل الهوان عليه.. وقطر بدأت تفقد دور العمالة للغرب تميم مستمر.. لأن تميم وأهله عملاء.. كما أن دور قطر انكشف وبدأ يتلاشى.. لذلك الصورة تعبّر عن الحالة والوضع".

الرئيسية/ أخبار العالم

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شاهد من نيويورك .. الرئيس الفرنسي يهين أمير قطر
سبق

تداول مغرِّدون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مصافحة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد؛ جالساً ويضع قدماً على قدم، بشكل يعكس مدى استخفافه بتميم، وعدم تقديره واحترامه، وهو ما اعتبره مغرِّدون "مخالفاً للبروتوكول".

جاءت الواقعة على هامش جلسات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وكان ناقل هذا الحدث هي قناة الجزيرة القطرية التي سارعت بتغيير الكاميرا لحدث آخر لتدارك الموقف المحرج الذي تعرّض له أمير قطر.

وقال أحد المغرِّدين بـ "تويتر": إن "الرئيس الفرنسي ماكرون؛ يهين تميم؛ أمير قطر، ويتعامل بكل استهزاء واستحقار عند السلام عليه.. الله يزيدك ذلاً وهواناً يا تميم اليوم وكل يوم" .

وعلّق مغرِّد آخر قائلاً: "الرئيس الفرنسي ماكرون؛ يمد يديه وهو جالس على الكرسي في أثناء مصافحة الشيخ تميم بن حمد؛ أمير قطر، دون مراعاة لبروتوكول مصافحة رئيس دولة".

وكتب آخر: "مَن يهن يسهل الهوان عليه.. وقطر بدأت تفقد دور العمالة للغرب تميم مستمر.. لأن تميم وأهله عملاء.. كما أن دور قطر انكشف وبدأ يتلاشى.. لذلك الصورة تعبّر عن الحالة والوضع".

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
10:18 AM

شاهد من نيويورك .. الرئيس الفرنسي يهين أمير قطر

لقطة محرجة كانت في مبنى الأمم المتحدة

A A A
حامد العلي - الدمام
16
27,010

تداول مغرِّدون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مصافحة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد؛ جالساً ويضع قدماً على قدم، بشكل يعكس مدى استخفافه بتميم، وعدم تقديره واحترامه، وهو ما اعتبره مغرِّدون "مخالفاً للبروتوكول".

جاءت الواقعة على هامش جلسات اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وكان ناقل هذا الحدث هي قناة الجزيرة القطرية التي سارعت بتغيير الكاميرا لحدث آخر لتدارك الموقف المحرج الذي تعرّض له أمير قطر.

وقال أحد المغرِّدين بـ "تويتر": إن "الرئيس الفرنسي ماكرون؛ يهين تميم؛ أمير قطر، ويتعامل بكل استهزاء واستحقار عند السلام عليه.. الله يزيدك ذلاً وهواناً يا تميم اليوم وكل يوم" .

وعلّق مغرِّد آخر قائلاً: "الرئيس الفرنسي ماكرون؛ يمد يديه وهو جالس على الكرسي في أثناء مصافحة الشيخ تميم بن حمد؛ أمير قطر، دون مراعاة لبروتوكول مصافحة رئيس دولة".

وكتب آخر: "مَن يهن يسهل الهوان عليه.. وقطر بدأت تفقد دور العمالة للغرب تميم مستمر.. لأن تميم وأهله عملاء.. كما أن دور قطر انكشف وبدأ يتلاشى.. لذلك الصورة تعبّر عن الحالة والوضع".

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