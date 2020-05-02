بسبب كورونا .. سباق جائزة المجر الكبرى ينطلق بدون جمهور

أكد منظمو جائزة المجر الكبرى لسباقات "الفورمولا 1" اليوم أن السباق المقرر في الثاني من أغسطس المقبل، سيقام من دون جماهير بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيحذو سباق المجر حذو جائزة النمسا، الأولى ضمن الروزنامة المعدلة لبطولة العالم المقرر في الخامس من يوليو من دون جماهير أسوة بسباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون بعدها بأسبوعين.

وسبق أن أعلنت الحكومة المجرية قرار منع إقامة أي تجمعات تضم أكثر من 500 شخص حتى 15 أغسطس.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم من حلبة ألبرت بارك الأسترالية في ملبورن (13-15 مارس الماضي)، لكن السباق ألغي قبل ساعات من بدء تجاربه الحرة بعد إصابة أحد أعضاء طاقم فريق ماكلارين بفيروس "كوفيد-19".