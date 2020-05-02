مدافع رمضان.. "الدارة" تنشر وثيقة عمرها 88 عاماً

برقية من قائد مفرزة الوجه إلى أميرها عام 1932م

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم السبت، برقية من الوثائق التاريخية عمرها 88 عاماً موجهة من قائد مفرزة الوجه إلى أمير الوجه بخصوص مدافع شهر #رمضان عام ١٣٥٠هـ (١٩٣٢م)⁧.

ونشرت الدارة الوثيقة التاريخية على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، التي تظهر مخاطبات وتوقيعات عدة.