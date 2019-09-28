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بحضور وزراء يابانيين.. سفارة المملكة بطوكيو تحتفل باليوم الوطني

كيسوكي سوزوكي: السعودية تعتبر زعيمة الدول العربية والإسلامية

احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليابان باليوم الوطني "89" للمملكة، بحضور رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الياباني اكيكو سانتو، ووزير الدفاع الياباني تارو كونو.

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، في كلمته خلال الحفل، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وللشعب السعودي الكريم.

وثمّن "الفهادي" للحضور مشاركتهم في هذه المناسبة العزيزة، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين المملكة واليابان.

من جانبه، عبّر وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كيسوكي سوزوكي خلال كلمته في الحفل، عن تهانيه للمملكة حكومة وشعباً بهذه المناسبة الوطنية، مستعرضاً العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين.

وقال: العلاقة مع الشرق الأوسط تعتبر ذات أهمية حاسمة بالنسبة لليابان، وعلى وجه الخصوص، تعد المملكة العربية السعودية زعيمة الدول العربية والإسلامية، ورئيسة مجموعة العشرين 2020، أفضل وأهم صديق لليابان.

وأعرب عن خالص اسفه للهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية في المملكة، وأضاف: اليابان تقف إلى جانب حكومة وشعب المملكة، وستواصل المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وعبّر عن ثقته في أن الإصلاحات في المملكة العربية السعودية نحو تنويع الصناعة؛ ستخدم المزيد من الرخاء والاستقرار في المنطقة، وستواصل اليابان تعزيز التعاون من خلال إطار الرؤية اليابانية-السعودية 2030.

وشهد الحفل عددًا من الفعاليات المصاحبة التي تعكس ثقافة وإرث المملكة الحضاري والإنساني، والتعريف بالنهضة الكبيرة التي تعيشها المملكة اليوم.

وحضر الحفل عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال والشخصيات السياسية والأكاديمية والثقافية والاجتماعية والإعلامية في اليابان، بالإضافة إلى سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في طوكيو، والجالية السعودية في اليابان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحضور وزراء يابانيين.. سفارة المملكة بطوكيو تحتفل باليوم الوطني
سبق

احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليابان باليوم الوطني "89" للمملكة، بحضور رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الياباني اكيكو سانتو، ووزير الدفاع الياباني تارو كونو.

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، في كلمته خلال الحفل، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وللشعب السعودي الكريم.

وثمّن "الفهادي" للحضور مشاركتهم في هذه المناسبة العزيزة، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين المملكة واليابان.

من جانبه، عبّر وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كيسوكي سوزوكي خلال كلمته في الحفل، عن تهانيه للمملكة حكومة وشعباً بهذه المناسبة الوطنية، مستعرضاً العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين.

وقال: العلاقة مع الشرق الأوسط تعتبر ذات أهمية حاسمة بالنسبة لليابان، وعلى وجه الخصوص، تعد المملكة العربية السعودية زعيمة الدول العربية والإسلامية، ورئيسة مجموعة العشرين 2020، أفضل وأهم صديق لليابان.

وأعرب عن خالص اسفه للهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية في المملكة، وأضاف: اليابان تقف إلى جانب حكومة وشعب المملكة، وستواصل المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وعبّر عن ثقته في أن الإصلاحات في المملكة العربية السعودية نحو تنويع الصناعة؛ ستخدم المزيد من الرخاء والاستقرار في المنطقة، وستواصل اليابان تعزيز التعاون من خلال إطار الرؤية اليابانية-السعودية 2030.

وشهد الحفل عددًا من الفعاليات المصاحبة التي تعكس ثقافة وإرث المملكة الحضاري والإنساني، والتعريف بالنهضة الكبيرة التي تعيشها المملكة اليوم.

وحضر الحفل عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال والشخصيات السياسية والأكاديمية والثقافية والاجتماعية والإعلامية في اليابان، بالإضافة إلى سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في طوكيو، والجالية السعودية في اليابان.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
12:40 PM

بحضور وزراء يابانيين.. سفارة المملكة بطوكيو تحتفل باليوم الوطني

كيسوكي سوزوكي: السعودية تعتبر زعيمة الدول العربية والإسلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليابان باليوم الوطني "89" للمملكة، بحضور رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الياباني اكيكو سانتو، ووزير الدفاع الياباني تارو كونو.

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، في كلمته خلال الحفل، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وللشعب السعودي الكريم.

وثمّن "الفهادي" للحضور مشاركتهم في هذه المناسبة العزيزة، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين المملكة واليابان.

من جانبه، عبّر وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كيسوكي سوزوكي خلال كلمته في الحفل، عن تهانيه للمملكة حكومة وشعباً بهذه المناسبة الوطنية، مستعرضاً العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين.

وقال: العلاقة مع الشرق الأوسط تعتبر ذات أهمية حاسمة بالنسبة لليابان، وعلى وجه الخصوص، تعد المملكة العربية السعودية زعيمة الدول العربية والإسلامية، ورئيسة مجموعة العشرين 2020، أفضل وأهم صديق لليابان.

وأعرب عن خالص اسفه للهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية في المملكة، وأضاف: اليابان تقف إلى جانب حكومة وشعب المملكة، وستواصل المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وعبّر عن ثقته في أن الإصلاحات في المملكة العربية السعودية نحو تنويع الصناعة؛ ستخدم المزيد من الرخاء والاستقرار في المنطقة، وستواصل اليابان تعزيز التعاون من خلال إطار الرؤية اليابانية-السعودية 2030.

وشهد الحفل عددًا من الفعاليات المصاحبة التي تعكس ثقافة وإرث المملكة الحضاري والإنساني، والتعريف بالنهضة الكبيرة التي تعيشها المملكة اليوم.

وحضر الحفل عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال والشخصيات السياسية والأكاديمية والثقافية والاجتماعية والإعلامية في اليابان، بالإضافة إلى سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في طوكيو، والجالية السعودية في اليابان.

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