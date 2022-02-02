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اللجنة الأمنية بأمارة الرياض تضبط "600 قطعة" عسكرية بـ4 محافظات

أغلقت محلاً يعمل بدون ترخيص في محافظة المجمعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات

ضبطت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض أثر جولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية؛ ما يزيد على 600 قطعة من الشعارات والرتب والأنواط العسكرية، بالإضافة إلى عدد من البدل العسكرية في محافظات المجمعة والدوادمي والزلفي وعفيف.

كما أغلقت اللجنة محلاً يعمل بدون ترخيص في محافظة المجمعة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها جميع المضبوطات ومصادرتها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

يذكر أنه شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

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اللجنة الأمنية بأمارة الرياض تضبط "600 قطعة" عسكرية بـ4 محافظات
سبق

ضبطت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض أثر جولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية؛ ما يزيد على 600 قطعة من الشعارات والرتب والأنواط العسكرية، بالإضافة إلى عدد من البدل العسكرية في محافظات المجمعة والدوادمي والزلفي وعفيف.

كما أغلقت اللجنة محلاً يعمل بدون ترخيص في محافظة المجمعة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها جميع المضبوطات ومصادرتها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

يذكر أنه شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
07:18 PM

اللجنة الأمنية بأمارة الرياض تضبط "600 قطعة" عسكرية بـ4 محافظات

أغلقت محلاً يعمل بدون ترخيص في محافظة المجمعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات

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فهد الغبيوي - الرياض
0
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ضبطت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض أثر جولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية؛ ما يزيد على 600 قطعة من الشعارات والرتب والأنواط العسكرية، بالإضافة إلى عدد من البدل العسكرية في محافظات المجمعة والدوادمي والزلفي وعفيف.

كما أغلقت اللجنة محلاً يعمل بدون ترخيص في محافظة المجمعة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها جميع المضبوطات ومصادرتها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

يذكر أنه شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
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