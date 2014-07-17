"أشعة مستشفى الملك فهد بجدة" الرابعة على مستوى المملكة

وفق التقرير الصادر من إدارة الأشعة والخدمات التطبيقية

حقق قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد بجدة المركز الرابع على مستوى أقسام الأشعة بمستشفيات وزارة الصحة في برنامج أداء أقسام الأشعة "تحسين"، بحسب التقرير الصادر من الإدارة العامة للأشعة والخدمات التطبيقية بالوزارة لعام ٢٠١٩م.

وكرّم مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للخدمات المساندة الدكتور محمد باجبير، مدير قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد بجدة الدكتور فهد المولد؛ تقديراً لجهوده المتميزة ومشاركته الفعالة في اجتياز القسم لبرنامج "أداء"، بحضور مدير المستشفى الدكتور عبدالرحمن بخش.

وأشاد الدكتور "باجبير "بهذا الإنجاز لقسم الأشعة، مثمناً الدعم اللامحدود الذي يلقاه من قبل مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة.

وهنأ رئيس ومنسوبي قسم الأشعة على تميزهم وتحقيقهم هذا المستوى من الإنتاجية وحثهم على المحافظة على نفس المستوى، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتميز.

جدير بالذكر أن قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد بجدة يقدم خدمات تشخيصية متعددة ذات جودة عالية للمرضى، حيث يتميز بتوفر أحدث النظم وأجهزة التكنولوجيا الطبية؛ لضمان أفضل الخدمات بأعلى مستوى للعناية بالمرضى بإشراف فريق من الأطباء الحاصلين على شهادات عالية في كل التخصصات، والإشراف المباشر على التصوير، وإصدار التقارير الطبية بكفاءة ومصداقية، وإجراء فحوصات تداخلية وأخذ عينات، بدعم من كوادر متميزة من الاخصائيين والفنيين والإداريين من ذوي الخبرة والمهارة العالية.