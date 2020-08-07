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ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 قتيلًا

20% من الجرحى يحتاجون إلى الاستشفاء

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن عدد ضحايا مرفأ بيروت، ارتفع إلى 154 قتيلًا، وأن 20% من الجرحى البالغ عددهم قرابة 5000 جريح احتاجوا إلى الاستشفاء.

وأشار "حسن"، اليوم، إلى أن الحالات الحرجة بلغ عددها 120 حالة خصوصًا أن الزجاج المتطاير أدى إلى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.

انفجار بيروت لبنان بيروت

الرئيسية/ أخبار العالم

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ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 قتيلًا
سبق

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن عدد ضحايا مرفأ بيروت، ارتفع إلى 154 قتيلًا، وأن 20% من الجرحى البالغ عددهم قرابة 5000 جريح احتاجوا إلى الاستشفاء.

وأشار "حسن"، اليوم، إلى أن الحالات الحرجة بلغ عددها 120 حالة خصوصًا أن الزجاج المتطاير أدى إلى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
02:30 PM

ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 قتيلًا

20% من الجرحى يحتاجون إلى الاستشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن عدد ضحايا مرفأ بيروت، ارتفع إلى 154 قتيلًا، وأن 20% من الجرحى البالغ عددهم قرابة 5000 جريح احتاجوا إلى الاستشفاء.

وأشار "حسن"، اليوم، إلى أن الحالات الحرجة بلغ عددها 120 حالة خصوصًا أن الزجاج المتطاير أدى إلى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.

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